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الأستاذ لوران عون للـtayyar.org: باشرنا العمل على مسارات حج دينية

28
FEBRUARY
2019
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وقعت جمعية طاقة الإيمان اللبناني ممثلة برئيسها المحامي لوران عون مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس الكسليك المحافظة على ذاكرة المعالم الأثرية الدينية المقدسة"، وذلك في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، قدس الأب العام نعمة الله الهاشم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة، راعي أبرشية البترون الماروينة منير خير الله وحشد من أهل السياسة.  
 
وأِشار الأستاذ عون أنّ اول نشاط مشترك بين جامعة الروح القدس وجمعية طاقة الايمان اللبناني سيتمثل في ترميم وإعادة تأهيل 33 كنيسة ومعبد ذات طابع ارثي على كامل الأراضي اللبنانية بفضل هبة من الدولة الهنغارّية مشكورة ومتابعة وزير الخارجية  المهندس جبران باسيل وهو عضو ومؤسس في جمعيّة LFE كما هو داعم اساسي لنشاطاتها".
 
وأكد عون خلال كلمته أن السياحة الدينية ستكون ناشطة في لبنان خلال العام المقبل وقال أن احدى وكالات السفر الفرنسية التي تعنى بتنظيم رحلات الحج الى لبنان، أبلغت الجمعية أنها رفعت عدد رحلات الحج التي ستنظمها الى لبنان هذا العام من 8 بدل من 4 رحلات. 
 
وفي هذا الإطار اكد عون أن جمعية طاقة الإيمان اللبناني وضعت بتصرف وكالات السفر الغربية كل طاقتها لتنظيم رحلات الحج الى لبنان.
 
وعلى خط آخر، كشف عون في  إتصال مع الـtayyar.org ، ان جمعية طاقة الإيمان اللبناني وبالتعاون مع أصدقاء وادي حربا، تعمل على ترميم كابيلا القديس مار أنطونيوس الكبير في فغال وترميم المسار الممتد من المدفون وصولا الى دير القديسة رفقا في جربتا.
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