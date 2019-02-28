إشتداد العاصفة والحرارة تلامس الصفر!

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تتساقط الثلوج بكثافة على كافة قرى وبلدات المتن الاعلى وجرد عاليه مع تدن في درجات الحرارة التي لامست الواحد تحت الصفر في منطقة المديرج - ضهر البيدر. وتعتبر الطريق الدولية سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وأقامت قوى الامن الداخلي حواجز منعت الشاحنات من التوجه الى البقاع وكذلك المركبات غير المجهزة.



وبسبب تساقط الثلوج فقد اعادت جميع مدارس المتن الاعلى وجرد عاليه الطلاب الى منازلهم بعد اشتداد العاصفة وتساقط الثلوج، الا انه لا تزال طرق المتن الاعلى سالكة باستثناء طريق مفرسلوان - ترشيش فهي فقط للسيارات المهجزة بسلاسل معدنية.

أما في بعلبك فالعاصمة الثلجية بدأت صباح اليوم وزادت حدتها اعتبارا من بعد الظهر، حيث ترافقت مع انتهاء الدوام المدرسي، مما أدى إلى زحمة سير في الأسواق التجارية، في حين تدنت درجة الحرارة لتلامس الصفر.