le Figaro: 5 bonnes raisons de visiter le Liban

A + A -

EN PARTENARIAT AVEC LES MAISONS DU VOYAGE - Au carrefour de l'Orient et de l'Occident, le Liban regorge de merveilles naturelles et de vestiges historiques inscrits au patrimoine de l'Unesco. Focus sur 5 raisons de partir à la découverte de ce petit territoire bercé par cinq mille ans d'histoire.

Se laisser inspirer par Beyrouth, capitale solaire et festive

Lovée dans le bleu de la Méditerranée, Beyrouth marie Orient et Occident et vibre d'une énergie de reconstruction bouleversante. On se balade dans le centre historique hors du temps aux ruelles pleines de charme, puis on arpente ses nouveaux quartiers, où se mêlent boutiques de luxe, galeries d'art et souks flambant neufs. Il ne faut pas manquer le musée archéologique, qui recèle de trésors nationaux, ni le quartier d'Ouzville, mis en valeur par un projet urbain de peinture murale et d'art de rue. Pour un séjour authentique, Les Maisons du Voyage prévoient un accueil beyrouthin en logeant chez l'habitant et en déjeunant en table d'hôtes.



Partir sur les traces des plus anciennes civilisations

Mosaïques byzantines, palais ottomans, monastères chrétiens… contemplez 50 siècles d'histoire! La conquête d'Alexandre, la domination de Rome, de Byzance, des Arabes et le passage des Croisés ont laissé profusion de sites antiques: le château de la Mer de Sidon, qui date des Croisés ; la forteresse de Beaufort, magnifique sentinelle de pierre médiévale et ottomane trônant à Nabatiyyé ; le mur phénicien de Batroun ; le majestueux palais des émirs de Beiteddine... À Tyr, une immense allée de colonnes romaines mène le visiteur jusqu'à la mer. Incontournables, Baalbeck, la plus grande acropole romaine, et Byblos, la plus vieille ville du monde, tous deux classés au patrimoine de l'Unesco, dévoilent leurs vestiges admirablement conservés.

Admirer des paysages somptueux

De montagnes aux sommets enneigés plongeant dans la Méditerranée en vallées fertiles émaillées d'oliviers, bougainvilliers, vignes et pins, un cadre spectaculaire s'ajoute à l'héritage culturel du Liban. Découvrez la vallée sainte de la Qadisha, classée par l'Unesco, qui abrite dans ses canyons majestueux des monastères longtemps refuges des moines maronites... Le Chouf, cœur historique du Mont-Liban propice à de superbes promenades entre forêt et gorges encaissées, écrin de villages druzes typiques et de majestueux cèdres millénaires... La vallée de la Bekaa, paysage de bocage parsemé de villages et de vignobles... Le gouffre de Baatara et ses trois ponts verticaux... Le village de Douma aux toits rouges, l'un des plus beaux villages du Liban...

Rencontrer artisans et cultivateurs libanais

Pour dévoiler à ses voyageurs le patrimoine et des techniques de travail menacées de disparition, Les Maisons du Voyage vous mènent à la rencontre des artisans et cultivateurs libanais. Vous visitez la dernière soufflerie de verre du pays, vous rencontrez des artisans potiers, un agriculteur vous dévoile les secrets de la culture du zawtar, ce thym séché, broyé et mixé avec du sésame et des épices. Vous profitez également de dégustations de vins dans les vignobles qui s'épanouissent sur les coteaux du Mont-Liban et dans la plaine de la Bekaa. Une véritable découverte. Il faut dire que le Liban, l'un des berceaux de la viticulture (la légende raconte que Noé aurait planté des vignes sur le mont Sannine), compte d'innombrables cépages autochtones et les plus beaux crus de Méditerranée.

Savourer une gastronomie réputée

Au Liban, on est reçu comme un roi. De quoi vous laisser de beaux souvenirs gustatifs. Ici, la gastronomie, très diversifiée, à l'image du pays et de sa population, fait partie intégrante des raisons du voyage, au même titre que le patrimoine et les paysages. Réputée dans tout le Moyen-Orient, elle marie à merveille la richesse de la terre méditerranéenne et les produits de la mer. Knefe et manouché au thym ou au fromage, riches mezzés de houmous, caviar d'aubergines, kebbe, fatouch, chanklish, traditionnels chawarma, falafels et chiktaouk (poulet mariné au citron), baklavas à base de sirop et de miel et awamat pour le dessert... Régalez-vous!

Nos coups de cœur

Le Liban autrement - Circuit accompagné 9 jours/7 nuits

Le Liban, perle du Levant - Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

CARNET PRATIQUE

Les Maisons du Voyage au Liban, c'est...

Des experts orientalistes animés par le désir de partager leur connaissance et leur passion de ce continent, qui vous concoctent des circuits accompagnés et des séjours privilégiant la curiosité intellectuelle et la rencontre. Sur place, notre partenaire local est prêt à intervenir à tout moment en cas de besoin.

Notre agence:

76 Rue Bonaparte, Paris 6e

01 56 81 38 38

Tips

Pour élargir votre aventure en terre méditerranéenne, optez pour un combiné des sites majeurs du Liban et de Jordanie. De Beyrouth à Amman, de Byblos à Jérash, au gré des rafraichissantes cités portuaires jusqu'au somptueux désert du Wadi Rum, une plongée dans le berceau phénicien des cultures.

Autour du voyage

Forum Unesco, le 6 avril 2019 à 10h30: quels sont la mission première de l'Unesco en termes de culture et patrimoine, la gestion et le suivi des sites inscrits, l'impact sur l'image et la fréquentation, les bénéfices durables pour les populations locales...

Quand partir au Liban?

Le printemps et l'automne sont les plus belles saisons pour partir au Liban, mais on peut visiter le Liban tout au long de l'année.