لقاءات سياسية وقضائية واجتماعية وصحية في قصر بعبدا

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وقضائية واجتماعية.

النائب فؤاد مخزومي

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب فؤاد مخزومي الذي اوضح ان اللقاء مع الرئيس عون هو لتهنئته بتشكيل الحكومة، متمنياً أن تسلك نهجاً جديداً، "فالبلد بأمسّ الحاجة إلى حكومة فاعلة تضع حداً للأزمات"، داعياً إلى التضامن الحكومي بعيداً من إضاعة الوقت بالمهاترات والسجالات. وشدد "على ضرورة العمل على خريطة طريق واضحة لملف النازحين والعلاقة مع سوريا تخدم مصلحة لبنان في الدرجة الأولى وتؤسس لمشاركته في إعادة إعمار سوريا". وقال "إن مسألة النازحين يجب أن تسلك طريقها إلى الحل"، لافتاً إلى أن جزءاً مهماً من قروض "سيدر" ستذهب لتأمين عمل للنازحين، وداعياً إلى ضرورة أن يستفيد الشباب اللبناني من قروض الـ11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية من شأنها توفير فرص عمل وتحسين فرص الاستثمار.

وتابع مخزومي: "أعطينا الحكومة ثقة مشروطة بمهلة ستة أشهر، لأننا ندرك أن ظروف البلد تتطلب جهوداً جبارة خصوصاً على المستوى الاقتصادي". وأضاف: "إن الرئيس عون يدفع باتجاه إنجاح هذه الحكومة، ويدعم كل ما يرفع الضغوط عن كاهل المواطنين". وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولياتها فتصدر المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الفساد ووقف الهدر والتوظيف العشوائي.

رابطة النواب السابقين

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون الهيئة الادارية لرابطة النواب السابقين برئاسة الوزير والنائب السابق طلال المرعبي وعضوية السادة: ناصر نصر الله، جاك جو خدريان، احمد العجمي وجورج نجم، الذين هنأوا رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة ووضعوا امكانات الرابطة بتصرفه. وقال النائب السابق المرعبي: "ان الرابطة تدعم مسيرة العهد والحكومة والرئيس سعد الحريري، وتتطلع الى تعزيز التعاون الوثيق بين كل القيادات لمواجهة المرحلة الراهنة واستحقاقاتها لاسيما مع وجود ملفات تحتاج الى تعاون الجميع".

القاضي جان فهد

قضائيا، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعرض معه التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الذي سوف يدعو اليه رئيس الجمهورية والمخصص لدرس سبل تطوير العدالة والارتقاء بأداء القضاء، والمواضيع التي ستعرض فيه. كذلك اطلع القاضي فهد الرئيس عون على انجاز الترتيبات الخاصة بتشييد مبنى جديد لقصر العدل في محافظة كسروان – جبيل.

مدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو

واستقبل الرئيس عون مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو وعرض معه الاوضاع الصحية في البلاد، ودور المديرية التي يتولاها في مجال الاهتمام بالمرضى ورعاية شؤونهم الصحية والاستشفائية وتلبية حاجاتهم في كل المناطق اللبنانية.

عائلة النائب السابق المرحوم روبير غانم

وفي قصر بعبدا افراد عائلة المرحوم الوزير والنائب السابق روبير غانم الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساتهم في مصابهم، وعلى منحه الفقيد وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر. وقد نوّه الرئيس عون بالدور الذي لعبه الراحل في الحكومة والندوة البرلمانية وترؤسه لسنوات لجنة الادارة والعدل النيابية.