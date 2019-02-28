أسرار الصحف ليوم الخميس 28 شباط 2019

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كواليس- البناء

توقعت مصادر دبلوماسية عربية أن يكون تعيين ريما بندر بن سلطان سفيرة للسعودية في واشنطن بدلا من خالد بن سلمان محاولة مزدوجة لإبعاد خالد المتهم بالتورط بقضية قتل جمال الخاشقجي من وجه مخاطر الملاحقة القضائية وبالتوازي السعي للإستفادة من علاقات والد السفيرة الجديدة بالوسط الأميركي لضمان نجاح إبنته خصوصا أن بندر يقول في مجالسه أن التدهور في العلاقات الأميركية السعودية بدأ منذ توقفه عن متابعتها.

أسرار - اللواء

لاحظ دبلوماسي غربي، أن الاهتمام اللبناني باستقالة «وزير أجنبي» كاد يفوق اهتمام بلاده بهذا الموضوع!

يستغرب موظفون رقابيون كبار كيف أن السلطة السياسية، ترمي بأثقال تجاوزاتها وتصرفاتها على مؤسساتهم التي تحتاج إلى إعادة بناء للاضطلاع بهذه الملفات الثقيلة..

بدأ يتضح أكثر فأكثر، لماذا ترك الحبل على غاربه في جلسات مناقشة البيان الوزاري؟ الجواب: بانتظار الخطوات اللاحقة، بدءًا من تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء!