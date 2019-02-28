عناوين الصحف ليوم الخميس 28 شباط 2019

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الجمهورية

التعيينات على نار السياسيين

الأخبار

برّي يُطالب بإحالة «حسابات الدولة» على المجلس النيابي: يكاد السنيورة أن يقول خذوني!

البناء

نتنياهو يتحدّث عن مواصلة العمل لمنع إيران من تحقيق أهدافها... بعد لقائه بوتين

بري لتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء... وجلسات المساءلة

حزب الله لن يُستدرَج لاستفزاز السنيورة: ملف الـ 11 ملياراً إلى القضاء

اللواء

غيوم الإصلاح: إقتراب من الإنقاذ أم من الإشتباك؟

سِجال حمادة وكنعان وشقير وخليل... ووزير العدل لاحترام سرّية تحقيقات رشاوى المخدّرات

L'Orient-Le Jour

La stratégie de défense, porte d’entrée pour un « retour » du Hezbollah au Liban

The Daily Star

Illegal state hires could number 15,000: MPs