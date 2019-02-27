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سجال الحسابات يحتدم: مؤتمر للسنيورة الجمعة ووزير المال وحزب الله لن يتراجعا

27
FEBRUARY
2019
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فتحت الحسابات المالية سجالات سياسية ، وببيانات عالية النبرة جاء رد تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالامس على كل ما اثير حول هذه القضية واضعة الموضوع في اطار استهداف ارث الشهيد رفيق الحريري . يرفض النائب حسن فضل الله الرد على الردود على قاعدة انه لم يسم احدا اصلا ويقول في اتصال مع ال او تي في انه ينتظر المؤتمر الصحافي للسنيورة الجمعة للبناء على الشيء مقتضاه. اما زميله علي فياض فيختار الدر بدبلوماسية بعيدا عن سقف المستقبل المرتفع

وسط هذه الاجواء برزت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عين التينة حيث التقى مساء الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لمدة ٢٠ دقيقة بعيدا من الاعلام فهل كانت هذه الحسابات الطبق الاساس ؟ 

عم يحكو وما حدا فهمان شو صاير بهذه العبارة يعلق وزير المال على السجال المالي الدائر 

لا تصفير حسابات ولا عفا الله عما مضى ثابتتان يشدد عليهما الجميع ، ولكن في بلدٍ الحصانات السياسية فيه اقوى من الدستورية هل يمكن الوصول فعلا لمحاسبة المرتكبين؟ العين هنا تبقى على القضاء الذي يقف امام استحقاق تاريخي مزودا بغطاء وارادة اصلاحية من قبل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية

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