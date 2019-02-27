النائب نقولا صحناوي من Angels Lebanon: يسعى الى توسيع مجال ريادة الاعمال ودعم الشباب لتحسين الاقتصاد والوصول الى العالمية

افتتح النائب نقولا صحناوي النسخة الثالثة من Angels Lebanon وهو حدث يسعى لاستقطاب المستثمرين الملائكة للاستثمارفي الشركات الناشئة لدعمها وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال المساهمة في أفكار جديدة لرواد أعمال في مجالات عدة منهاالتكنولوجيا.

النائب نقولا صحناوي افتتح الحفل الذي نظم في بيال وشرح في كلمته طريقة عمل المستثمر الملاك وأكد ان برنامج Angels Lebanon يسعى الى توسيع مجال ريادة الاعمال ودعم الشباب لتحسين الاقتصاد والوصول الى العالمية وقال إننا أردنا توعية المجتمع حول ما يحدث في العالم في مجال التكنولوجيا لانها تساهم في تغيير حياة الناس وأضاف نسعى ليواكب لبنان التغييرات لان مستقبله هو عبر التكنولوجيا ذلك ان الادمغة في بلدنا ستساعدنا على التفوق.

صحناوي أكد أهمية التكنولوجيا لمكونات النجاح التي يحتاجها لبنان.

وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني شكر في مداخلته النائب صحناوي على كل المبادرات التي قام بها للتقدمبالقطاع التكنولوجي ، وأشار الى أن الجميع يبذلون الجهود للنهوض بالقطاع في لبنان واعتبر أن هذه الحقيبة التي استلمتها فيالحكومة الجديدة يستطيع من خلالها حمل أفكار القطاع الى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً وانه يحتاج الى الكثير من التغيراتوالاصلاحات والى قوانين جديدة لانطلاقه. وشرح أفيوني أن الهدف هو النهوض بالاقتصاد وخلق فرص عمل لافتاً الى ان قطاعاقتصاد المعرفة سيحقق هذه الاهداف سريعا ، فنحن لدينا طاقات بشرية كبيرة ولدينا فرصة لتحويل لبنان لرائد في المنطقة منخلال رؤية الوزارة في هذا المجال.

هذا وقدم ضيف الحفل الدكتور اريك فردين عرضاً عن عمله شارحاً ان معدل الحياة تقدم مع التقدم التكنولوجي عبر هندسةالجينات حيث استطاع اطالة عمر الناس بثلاثين سنة وهي أبحاث عملت شركته على تطويرها واثباتها ، من ثم تم عرض أعمالعدد من رواد الاعمال أمام المستثمرين والحاضرين وهم CINEMOZ : لمتابعة الاعمال السينمائية ، SLIGHTER :للمساعدة على التوقف عن التدخين، MY SAY : للاحصاءات ، SPIKE : لقياس مستوى السكر عند مرضى السكري ،BOOKLAVA: للاخبار المحلية والعالمية بطريقة ال audio من معظم وسائل الاعلام ، Sahlr : لمساعدة ذوي الاحتياجاتالخاصة على تخطي الصعوبات في اماكن لا توجد فيها بنى تحتية خاصة بهم.

الى ذلك اختتم صحناوي Angels Lebanon بالقول: شبابنا اللبناني مدعاة فخر فهو يربح في المسابقات العالمية في المجالالتكنولوجي بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان الذي لديه فرصة كبيرة للنجاح في هكذا نوع من الاعمال وفياعادة الثقة لاقتصادنا.