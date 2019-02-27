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جامعة الحكمة صلّت لراحة أنفس الموتى في أسبوع الصلاة على نيّتهم

27
FEBRUARY
2019
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رفعت أسرة جامعة الحكمة وبدعوة من رئيسها الخوري خليل شلفون الصلاة لراحة أنفس الموتى المؤمنين في كابيلا مار بولس في الجامعة في أسبوع الموتى عشيّة بدء زمن الصوم المبارك.
واحتفل الخوري شلفون والمرشد الروحي في الجامعة الخوري داني الجلخ بالذبيحة الإلهيّة لراحة أنفس الموتى من أسرة الجامعة وعائلاتهم.
وبعد الإنجيل المقدس ألقى الخوري شلفون عظة روحيّة استهلها بتقديمه التعزيّة لكل مَن فقد عزيزًا خلال السنة الجامعيّة وتمنّى لهم العزاء والصبر ولموتاهم الحياة الأبديّة في جوار الأبرار والصديقين.
وقال الخوري شلفون: هي مناسبة أيضًا، لنرفع صلاتنا في هذا الأسبوع المبارك، فنتذّكر أحبارًا وكهنة أسّسوا وطوّروا الرسالة الجامعيّة في الحكمة، وهم سبقونا إلى المكان الذي جاهدوا في حياتهم ليكونوا فيه. كما نذكر بصلاتنا أحبارًا وكهنة أسّسوا العمل الجامعي في الكنيسة الكاثوليكيّة وآكاديميين أطلقوا العمل الجامعي في العالم من أجل خير الإنسان والمجتمعات.
وقال: الحياة الأبديّة هي جوهر إيماننا، الذي لنا فيه رجاء بالسعادة الأبديّة. الصلاة هي أكبر عمل رحمة من أجل أمواتنا. وإيماننا المسيحي يجعلنا مطمئنين أننا غير متروكين وذاهبين إلى الزوال الأبدي. العائلة المسيحيّة هي رجاؤنا وهي ركيزة إيماننا ورحمة الله علينا. أمواتنا وبشركة مع الربّ وقدّيسيه يصّلون من أجلنا وهم ركيزة أساسيّة لرجائنا المسيحي الذي نتسلّح به من أجل مواجهة كلّ تحديّات هذه الحياة الأرضيّة. رجاؤنا يبقى لأن يعمّ السلام والمحبّة في العالم ولبنان والمنطقة وفي كل المجتمعات من أجل رخاء الشعوب وسلامها.

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