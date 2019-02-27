الاستاذ لوران عون خلال توقيع مذكرة تفاهم حول "المحافظة على ذاكرة المعالم الأثرية الدينية المقدسة": السياحة الدينية ممكن تكون داعم أساسي للاقتصاد اللبناني

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نحنا اليوم جينا نحنا وجامعة الروح القدس الكسليك العريقة ،

ندعيكم الى لحظة هدوء وعودة الى الذات لحتى نرجع نستذكر سوا محطات لبنانية تاريخية هامة انسانية والهيّة بلبنان ويلّي هي سرّ وجودنا و تجذرنا بهالارض رغم كل المصاعب يلي عم نمرق فيا.

خلونا نتذكر انو على جبل حرمون ظهرو الأنبياء موسى وايليا

نتذكر بقانا الحبيبة قام سيدنا يسوع المسيح بأول اعجوبة

نتذكر انو مغارة مغدوشة كانت من الأماكان المفضل لأمنا مريم

نتذكر انو ارز لبنان أسمو ارز الرب لأنو منو أنبنى هيكل سليمان

واكيد ما رح ننسى وادي قنوبين ودير مار حوقا و كل قديسن لبنان

بعد ما استعرضت هالمحطات بتاريخنا الديني الحافل رح تعرفوا لي لقينا انو من

واجبنا انو" نضوّي على هالطاقة الايمانية ، ولي اسسنا جمعية اسمها جمعية طاقة الايمان اللبناني LFE .

من خلال مذكرّة التعاون بين جامعة الكسليك وال LFE رح نقوم باطلاق أنشطة روحية وثقافية من شأنا تعزيز البعد الايماني بحياة الشباب و تنمية ثقافة قبول الآخر عندن و تشجيعن على المحافظة على دور و رسالة لبنان إضافة الى نفض الغبار عن تاريخنا الديني و الايماني من خلال إعادة ترميم مقرات دينية ارثية و تاريخية و العمل على وضع لبنان على خريطة السياحة الدينية العالمية

اول نشاط مشترك بين جامعة الروح القدس الكسليك و جمعية طاقة الايمان اللبناني LFE هوي ترميم وإعادة تأهيل 33 كنيسة ومعبد ذات طابع ارثي على كامل الأراضي اللبنانية بفضل هبة من الدولة الهنغارّية مشكورة وبفضل متابعة وزير الخارجية جبران باسيل يلي هوي ايضاً عضو مؤسس لجمعيّة LFE والداعم الاساسي لنشاطا.

هيدا المشروع المشترك الكبير رح يكون عنا لقاء مفصّل حولو أثناء زيارة وفد رسمي من هنغاريا بشهر أيار المقبل

باسمي و باسم أعضاءLFE ، منشكر قدس الاباتي الهاشم و رئيس الجامعة البروفسور والعلامة جورج حبيقة على الرعاية و اللفتة المميزة يلي عم يبديا لمشاريعنا الايمانية المشتركة، ومنشكر كمان كلية الفنون الجميلة بجامعة الروح القدس الكسليك على جهدا من اول المشروع و منشكر الحاضر الدائم الدكتور خالد نخلة

جمعية LFE ما رح يكون هدفا فقط ترميم مقرات دينية تاريخية بل كمان رح ستساهم في دراسة وتطوير بنى التحتية المحيطة بها المقرات لحتا تصير تشكل عنصر جذب للسياحة الدينية ،

وبهالاطار عم نتعاون مع رابطة أصدقاء وادي قنوبين و رح يكون عنا مشاريع مشتركة معا و مع جمعية أصدقاء وادي حربا بلشنا تنفيذ مسار "درب رفقا" وهو مسار حج ديني رح يمّر من وادي المدفون صعودا الى دير القديسة رفقا ورح نطلق مسارات حج ديني أخرى مثل درب القديسين بحردين و درب القديس شربل

ومارح ننسى مطلب أهلنا ببعلبك بالمباشرة بمشروع ترميم دير مار مارون بعلبك و يلي سكن في مار مارون



نحنا منشوف انو السياحة الدينية ممكن تكون داعم أساسي للاقتصاد اللبناني ،

يبلغ عدد السياح الايمانيين (او الدينيين) حسب منظمة السياحة العالمية

ما بين 300 و 350 مليون سائح سنوياً ، والباب مفتوح للبنان لانو يصير

مقصد أساسي للسياحة الدينيّة خاصة مع وضع لبنان من قبل الفاتيكان على القائمة الرسمية للدول يلي ممكن الحج الا وعم نلمس اهتمام كبير من قبل الدول الأوروبية بها لخصوص فمثلاُ في احدى وكالات السفر الفرنسية المتخصصة بتنظيم رحلات للحج الايماني بلغتنا اثناء اجتماعنا فيا انو بعد ما أعلنت عن تنظيم برنامج لزيارة لبنان كانوا حددوا اربع زيارات لسنة 2019 و لكن امام الاقبال الغير متوقع من الفرنسيين تم رفع عدد الرحلات لل8 و يمكن يصيروا 9

وهيدا الشي بشكل فرصة لالنا و للعالم لحتى يشوفوا ويتعرّفوا على هالبلد الفريد بتنوعو وبنظام حكموا. يشوفوا كيف المسيحيين بلبنان بيختلفوا عن كل مسيحيي العالم لانو جزء من ثقافتن وتقاليدن ما هوي مسلم ويشوفوا كيف المسلمين بلبنان ايضاً بيختلفوا عن باقي الإسلام لانو جزء منن ما هوي مسيحي يشوفو كيف ممكن العيش بسلام و محبة ما بين مكونات متعددة ،

هالتنوع امانة حطو مؤسسي الفكرة اللبنانية بين أيدينا و من واجبنا نحافظ عليا و ننميا و نحنا على ثقة انو بحكمة و قيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، رح نشهد على تجديد ايماني برسولية لبنان و رح تتثبت اكتر مفاهيم التوازن البناء و ثقافة قبول الآخر و الشراكة الحقيقة بعيدا عن الشعور بالغبن من أي طرف سياسي أو حزب أو عائلة روحية .

انا بشكر حضوركم والى اللقاء