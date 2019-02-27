البستاني للمرعبي: قمنا بما يلزم ويجب ازالة التعديات

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غرّد النائب في كتلة المستقبل طارق المرعبي مناشدا وزارة الطاقة: " نطالب وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني تنفيذ ما وعد به الوزير السابق سيزار الي خليل بمعالجة موضوع فياضانات النهر الكبير وما يخلفه من اضرار كبيرة على البلدات المتاخمة له من الناحية اللبنانية في عكار ويلحق بالمواسم الزراعية اضرار فادحة وندعوها الى المباشرة من بداية فصل الربيع"

فأتى الرد من وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني: " الى سعادة النائب الاستاذ طارق المرعبي: قامت الوزارة بالكشف اللازم على ما يحصل في النهر الكبير وتبين لنا الحاجة الى استكمال حاجز الحماية وازالة بعض التعديات. حماية كل الضفة يتطلب موازنة كبيرة سنسعى بما توفر لدينا على الاقل لتغطية الاماكن الاكثر تعرضاً للسيول "