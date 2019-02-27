مطاردة وإطلاق نار.. ماذا حصل على أوتوستراد المتن السريع؟

A + A -

تاريخ 25/2/2019 وفي محلة أوتوستراد المتن السريع / مفرق بيت مسك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، اشتبهت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية ، بسيارة نوع "كيا سيراتو" لون اسود بداخلها شخصين، ولدى محاولة العناصر توقيف من بالسيّارة، حاولا الفرار فعمدت الدورية إلى إطلاق عدّة أعيرة نارية في الهواء تحذيراً، وتمكنت من توقيفهما، وهما اللبنانيان:

س. ح. (مواليد عام 1983)

م. ح. (مواليد عام 1986)

بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهما /47/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين وهاتف خلوي، إضافة الى ضبط السيارة.

وقد تبين ان (م. ح.) مطلوب للقضاء بموجب قرار جزائي ومذكرتي توقيف والقاء قبض بجرائم: سلب، سرقة، سكر ظاهر.

بالتاريخ ذاته وفي محلة الصياد، تم الاشتباه ايضاً بسيارة نوع "كيا بيكانتو" لون جردوني، فتم ضبطها وتوقيف من بداخلها وهما اللبنانيان:

ن. ع. (مواليد عام 1993)

ع. ح. (مواليد عام 1982)

بجرم ترويج مخدرات، وضبط بحوزتهما /43/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين وهاتف خلوي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.