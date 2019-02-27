مطرانية نيويورك للروم الارثوذكس: نستنكر سماح بعض وسائل الاعلام لشخص مجرد من الكهنوت بالافتراء على بطريركية انطاكية ومقاماتها

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اصدر مكتب الاعلام في مطرانية نيويورك واميركا الشمالية للروم الارثوذكس اليوم، بيانا "بشأن سماح بعض وسائل الاعلام في لبنان لشخص مجرد من الكهنوت بالافتراء على بطريركية انطاكية ومقاماتها الدينية" جاء فيه: "لقد سمحت مؤخرا بعض البرامج التلفزيونية في لبنان لشخص مدان ومحروم من الكهنوت بنشر افتراءات على بطريركية انطاكية للروم الارثوذكس ومقاماتها الروحية وببث ما يجيء به من نقمة وكراهية، امام هذه الافتراءات النكراء التي يروج لها هذا الشخص المجرد من الكهنوت والتي نقلتها حديثا بعض وسائل الاعلام في لبنان، لا يسع مكتب الاعلام في مطرانية نيويورك واميركا الشمالية للروم الارثوذكس الا ان يستنكر استضافة من يبث على بطريركية انطاكية وابرشية اميركا الشمالية واحبارها من افتراء وزور، فلا يجوز الافساح في المجال امام كل صواغ زور ان يطعن في اعلى المقامات الروحية في البطريركية الانطاكية سواء في الوطن او في بلاد الانتشار، فهذا يشوه وجه الكنيسة الارثوذكسية الناصع الذي بناه عبر العصور رعاتها وابناؤها جميعهم على اختلاف مكان اقامتهم، ازاء ما حصل نطالب محطات التلفزة في لبنان بالشفافية والموضوعية واقصاء سعاة الفتنة والفرقة عن منابرهم وبرامجهم.



نغتنمها مناسبة لنطلب من الاعلاميين ان يغلبوا الخطاب الموضوعي الهادىء البناء، ويمنعوا الذين يفترون على الكنيسة وعلى اعلى مقاماتها الروحية فيها حديثا باطلا، لئلا تثار الغرائز وتبت السموم في المجتمع المدني والديني. ونضرع الى الله ان يحفظ لبنان واعلامه من كل سوء".