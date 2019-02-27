هكذا ردّ وزير الاتصالات على وزير المال

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أصدر المكتب الأعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بيانا فند فيه "المغالطات" التي تضمنها البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي لوزير المال علي حسن خليل أمس والمتعلق بموازنات هيئة أوجيرو".

وإذ تمنى شقير ان لا يكون التخاطب بين الوزراء خصوصا في المواضيع المتعلقة بعمل الوزارات عبر وسائل الاعلام انما عبر القنوات المعتمدة رسميا، اشار الى انه قرأ مضمون الكتاب المرسل من وزير المال والذي لم يستلمه حتى الآن، عبر وسائل الاعلام.

ان الوزير شقير يعتبر الوزير علي حسن خليل صديقا، ويقدر جهوده وهو ومنفتح على كل تعاون بناء معه بما يحقق مصلحة العامة".

وبالنسبة لما تضمنه كتاب وزير المال، لجهة طلب الوزير علي حسن خليل من هيئة أوجيرو ايداع وزارة المال مشروع موازنتها للعام 2019 وفقا للأصول التي حددتها القوانين والانظمة النافذة، أكد المكتب الاعلامي ان "أوجيرو" أرسلت مشروع موازنة العام 2019 في وقت مبكر ووفقا للأصول، وأحيل المشروع الى وزارة المال وتمت مناقشته في اجتماع رسمي بين "أوجيرو" ومديرية الموازنة في وزراة المال بتاريخ 23 تموز 2018، وتم وضع محضر للاجتماع بهذا التاريخ موقع من مديرة الموازنة ومن رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المال ومن مدير عام هيئة اوجيرو والمدير المالي في الهيئة".

ولفت المكتب الاعلامي الى انه "بعد تشكيل الحكومة وبعدما استلم الوزير شقير مهامه في وزراة الاتصالات أرسل كتابا بتاريخ 15 شباط الى هيئة اوجيرو طلب فيه منها إعداد مشروع موازنة جديد للهيئة بهدف خفض النفقات التزاما بسياسة الحكومة في هذا المجال، وفعلا انجزت "أوجيرو" مشروع موازنتها الجديد وارسلته الى وزارة الاتصالات في 25 شباط الجاري وهو يلحظ خفض النفقات بمقدار 30 مليار ليرة، والآن وزارة الاتصالات بصدد دراسته لإحالته على وزارة المال خلال اسبوعين كحد أقصى".

وبالنسبة لقول الوزير علي حسن خليل ان موازنات هيئة اوجيرو بين العام 2015 والعام 2018 كانت ترد الى وزراة المال نهاية السنة المالية، أوضح المكتب ان مشروع موازنة العام 2018، تم ارساله ايضا بوقت مبكر ووفقا للاصول الى وزارة المال، وتمت مناقشته في اجتماع مشترك في وزراة المال وتم اعداد محضر بالاجتماع بتاريخ 25 تموز 2017.

وبالنسبة لإشارة وزير المال الى وجود ارتفاع في نفقات اوجيرو في العام 2018، لفت المكتب الاعلامي الى ان المحضر المشترك لمشروع موازنة 2018 لم يلحظ طلب أي ايضاحات من قبل وزارة المال عن مشروع الموازنة المذكور، كما انه تم اعتماد مشروع موازنة "أوجيرو" للعام 2018 في موازنة الدولة للعام 2018 من دون اي تعديل.

وأعلن ان النفقات الفعلية لـ"اوجيرو" في العام 2018 جاءت أقل بحوالي 30 في المئة من الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2018.

وبالنسبة لمشروع موازنة "أوجيرو" لعام 2017، أكد المكتب الاعلامي انه أحيل في وقت مبكر ووفقا للاصول الى وزارة المال وقد تمت مناقشته بشكل مشترك وتم اعداد محضر رسمي بالاجتماع في تموز 2016.

وأوضح ان هيئة أوجيرو لا تقوم نهائيا بأي عمليات جباية، "فكل عمليات القبض تتم عبر صناديق وزارة الاتصالات التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة. صحيح انه تم اصدار مرسوم بتاريخ 19 حزيران 2018 يعطي صلاحية الجباية لهيئة اوجيرو، الا انه لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، بانتظار وضع الآلية المناسبة لهذا الموضوع بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو"، وقد أكد الوزير شقير ان الآلية ستنجز في القريب العاجل".

واكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات "ان كل المعلومات الواردة في البيان موثقة بمحاضر رسمية".