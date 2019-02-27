living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا ردّ وزير الاتصالات على وزير المال

27
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر المكتب الأعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بيانا فند فيه "المغالطات" التي تضمنها البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي لوزير المال علي حسن خليل أمس والمتعلق بموازنات هيئة أوجيرو".

وإذ تمنى شقير ان لا يكون التخاطب بين الوزراء خصوصا في المواضيع المتعلقة بعمل الوزارات عبر وسائل الاعلام انما عبر القنوات المعتمدة رسميا، اشار الى انه قرأ مضمون الكتاب المرسل من وزير المال والذي لم يستلمه حتى الآن، عبر وسائل الاعلام.

ان الوزير شقير يعتبر الوزير علي حسن خليل صديقا، ويقدر جهوده وهو ومنفتح على كل تعاون بناء معه بما يحقق مصلحة العامة".

وبالنسبة لما تضمنه كتاب وزير المال، لجهة طلب الوزير علي حسن خليل من هيئة أوجيرو ايداع وزارة المال مشروع موازنتها للعام 2019 وفقا للأصول التي حددتها القوانين والانظمة النافذة، أكد المكتب الاعلامي ان "أوجيرو" أرسلت مشروع موازنة العام 2019 في وقت مبكر ووفقا للأصول، وأحيل المشروع الى وزارة المال وتمت مناقشته في اجتماع رسمي بين "أوجيرو" ومديرية الموازنة في وزراة المال بتاريخ 23 تموز 2018، وتم وضع محضر للاجتماع بهذا التاريخ موقع من مديرة الموازنة ومن رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المال ومن مدير عام هيئة اوجيرو والمدير المالي في الهيئة".

ولفت المكتب الاعلامي الى انه "بعد تشكيل الحكومة وبعدما استلم الوزير شقير مهامه في وزراة الاتصالات أرسل كتابا بتاريخ 15 شباط الى هيئة اوجيرو طلب فيه منها إعداد مشروع موازنة جديد للهيئة بهدف خفض النفقات التزاما بسياسة الحكومة في هذا المجال، وفعلا انجزت "أوجيرو" مشروع موازنتها الجديد وارسلته الى وزارة الاتصالات في 25 شباط الجاري وهو يلحظ خفض النفقات بمقدار 30 مليار ليرة، والآن وزارة الاتصالات بصدد دراسته لإحالته على وزارة المال خلال اسبوعين كحد أقصى".

وبالنسبة لقول الوزير علي حسن خليل ان موازنات هيئة اوجيرو بين العام 2015 والعام 2018 كانت ترد الى وزراة المال نهاية السنة المالية، أوضح المكتب ان مشروع موازنة العام 2018، تم ارساله ايضا بوقت مبكر ووفقا للاصول الى وزارة المال، وتمت مناقشته في اجتماع مشترك في وزراة المال وتم اعداد محضر بالاجتماع بتاريخ 25 تموز 2017.

وبالنسبة لإشارة وزير المال الى وجود ارتفاع في نفقات اوجيرو في العام 2018، لفت المكتب الاعلامي الى ان المحضر المشترك لمشروع موازنة 2018 لم يلحظ طلب أي ايضاحات من قبل وزارة المال عن مشروع الموازنة المذكور، كما انه تم اعتماد مشروع موازنة "أوجيرو" للعام 2018 في موازنة الدولة للعام 2018 من دون اي تعديل.

وأعلن ان النفقات الفعلية لـ"اوجيرو" في العام 2018 جاءت أقل بحوالي 30 في المئة من الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2018.

وبالنسبة لمشروع موازنة "أوجيرو" لعام 2017، أكد المكتب الاعلامي انه أحيل في وقت مبكر ووفقا للاصول الى وزارة المال وقد تمت مناقشته بشكل مشترك وتم اعداد محضر رسمي بالاجتماع في تموز 2016.

وأوضح ان هيئة أوجيرو لا تقوم نهائيا بأي عمليات جباية، "فكل عمليات القبض تتم عبر صناديق وزارة الاتصالات التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة. صحيح انه تم اصدار مرسوم بتاريخ 19 حزيران 2018 يعطي صلاحية الجباية لهيئة اوجيرو، الا انه لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، بانتظار وضع الآلية المناسبة لهذا الموضوع بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو"، وقد أكد الوزير شقير ان الآلية ستنجز في القريب العاجل".

واكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات "ان كل المعلومات الواردة في البيان موثقة بمحاضر رسمية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout