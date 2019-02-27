جولة لمنسق عام الانتشار في التيار الدكتور مارك زبال مع الوفد المرافق في سيدني

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جولة لمنسق عام الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبال مع الوفد المرافق في سيدني،وكان لهم محطات عدّة اولها زيارة لجريدة التلغراف ولقاء مع المدير التنفيذي لمجموعة Wehbe Group السيد ريمي وهبة ورئيس تحرير الجريدة الصحافي طوني قزي بحضور النائب في البرلمان الاسترالي عن حزب العمال جوليا فين وجرى تداول بالعلاقات بين لبنان واستراليا ووضع الاحزاب ودورهم في البلدين.



من ثم توجّه الوفد برئاسة الدكتور مارك زبال الى البرلمان الاسترالي بدعوة من رئيس برلمان ولاية نيو ساوس وايلز جون عجاقة الذي اعطى لمحة عن تاريخ البرلمان، ثمّ ناقشوا معه مشروع اتفاقية تجمع ما بين التيار الوطني الحرّ والحزب الليبيرالي، وتابعوا بنقل توجهات التيار و الوزير المهندس جبران باسيل لدعم الاقتصاد اللبناني وضرورة دعم المنتجات اللبنانية في الاسواق الاسترالية وشدّد الوفد على دعمهم المتواصل لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مسلطين الضوء على اهمية دوره في محاربة الفساد.



وفي السياق نفسه زار الوفد جمعية المشاريع الخيرية وشددوا على ضرورة اظهار الوجه الحقيقي للاسلام للغرب بعد تشويشه من قبل جماعات مختلفه البعيده كل البعد عن واقعه.



اما المحطة الاخيرة فكانت زيارة لتيار المستقبل في استراليا مؤكدين من خلال هذا اللقاء على الحوار الدائم وتعزيز التعاون بين الحزبين في لبنان والخارج.



ضمّ الوفد مسؤولة اعلام الانتشار د. باسكال شمالي، ممثل المجلس الوطني في استراليا طوني طوق، امين سرّ الانتشار وائل طويلة ومقرر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بسام غانم.