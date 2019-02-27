بطيش: من الضروري انعاش الاقتصاد وتوزيعه على كل المناطق اللبنانية بما يسمح بإنماء شامل

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استقبل صباح اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة مدير العلاقات الدولية اندرياس شال، بحضور المدير العام للوزارة عليا عباس، وجرى البحث في دور المنظمة في المنطقة.

وعرض شال لاستعداد المنظمة لتحسين بيئة الاستثمارات وكيفية تسويق الاقتصاد اللبناني، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لإعادة انعاش الاقتصاد، وخلق فرص استثمار جديدة وتطوير الاقتصاد الرقمي، مشيرا الى اهمية دور المرأة في مستقبل الاقتصاد في لبنان.

ومن جهته اكد الوزير بطيش على "اهمية خلق بيئة مؤاتية للأعمال وتقديم حوافز اقتصادية تساعد على النمو وتكبير حجم الاقتصاد"، مشيرا الى أن "الحكومة تولي أهمية خاصة لمعالجة العجز المالي وتحفيز الانتاج لتحسين الميزان التجاري". وشدد على ان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية، خصوصا ان لبنان هو بلد خدمات، وطموحنا ان يكون كذلك بلد انتاج".

ولفت الوزير بطيش الى ضرورة " انعاش الاقتصاد وتوزيعه على كل المناطق اللبنانية بما يسمح بإنماء شامل"، مشددا على "اهمية قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وحرص لبنان على توسيع استثماراته في هذا المجال".

والتقى الوزير بطيش بعد الظهر وزير الصناعة وائل بو فاعور بحضور مدير عام الاقتصاد عليا عباس وجرى البحث في التعاون والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة بما يعود بالفائدة على الانتاج الصناعي والاقتصاد اللبناني بصورة عامة.

ثم استقبل الوزير بطيش سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين لبنان والصين.