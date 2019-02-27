فقدان الاتصال بشقيقين خرجا من منزليهما متوجّهين إلى الأوزاعي

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة لشقيقَين مفقودَين هما حسن حمود أيوب (مواليد عام 1985، لبناني) ومحمد حمود أيوب (مواليد عام 1989، لبناني).



وخرج الشقيقان بتاريخ 26/2/2019 من منزلهما الكائن في بلدة جنتا البقاعية، إلى منطقة الأوزاعي، وفُقد الاتصال بهما عند الساعة 16.00 من التاريخ ذاته.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومة عنهما أو عن مكانهما، الإتصال بمخفر النبي شيت في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 335248/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.