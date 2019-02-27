في لبنان - جريمة ثأر عائلية.. قتله بواسطة مسدس حربي!

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 22/10/2018 وفي محلة ابي سمراء، أقدم المواطن (ر. ع. خ.، مواليد عام 1993) على قتل ابن عمه (ر. ن. خ.، مواليد عام 1977) بواسطة مسدس حربي، وذلك على خلفية ثأر عائلي، وفر من بعدها الجاني الى جهة مجهولة".

وفي البيان، أشارت المديرية الى أنه بتاريخ 25/2/2019 وفي محلة التل/ طرابلس، ونتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت احدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي الفاعل. وسلم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.