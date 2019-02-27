لبنان في قلب العاصفة.. الرياح ستشتد والامطار طوفانيّة

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المنخفض الإيسلاندي سيطر على شرق اوروبا وغرب روسيا وضرب الشرق الأوسط بمنخفض اطلسي تحوّل الى عاصفة ثلجية في شرق ايطاليا وصقلية واليونان وليبيا وتركيا وبدأ تأثير العاصفة على لبنان وسوريا وفلسطين بعد ظهر يوم امس الثلاثاء وسرعان ما تحوّلت الأمطار ليلا الى طوفانية مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية وتساقط للبرَد وانهمرت الثلوج بكثافة على الجبال التي تعلو 1600 متر واشتدت سرعة الرياح في معظم المناطق اللبنانية والسورية ولامست 90 كلم في الساعة.

لكن ماذا عن آخر يوم في شباط وكيف سيطوي صفحاته لعام 2019؟

ساهم منخفض البحر الأحمر الذي غطّى بقيمه المتدنية شبه الجزيرة العربية، بإخماد ثورة المرتفع الشبه مداري فدخلت الرياح الشمالية الباردة من ليبيا نحو شرق مصر فالمملكة السعودية حيث القيم المتدنية للضغط الجوية بلغت 1007hpa فاصطدمت برياح جنوبية دافئة صاعدة من المحيط الهندي الأمر الذي شكل منخفض عالي الفعالية سيضرب دول الخليج (الإمارات وقطر والبحرين)، فالإيسلاندي تحكّم بالشرق الأوسط ومنخفض البحر الأحمر بدول الخليج وبحر العرب.

لكن العاصفة ستبلغ ذروتها يوم غد الخميس فيدخل لبنان في قلب العاصفة وتطال بقوتها شمال الأردن وفلسطين متزامنة في ساعات الصباح مع وصول الجبهة القطبية ليبدأ تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1000 متر مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية، ومع ازدياد نشاط العاصفة واشتداد نسبة الهطولات وتعمّق الجبهة القطبية، سينهمر الثلج بغزارة ودون توقّف فوق الجبال اللبنانية لتلامس في بعض المناطق الشمالية 900 متر وبعض الجبال الغربية، وسيتمدد تساقط الثلوج نحو فلسطين وشمال الأردن والسويداء وبلودان وصيدنايا ويبرود، والجوار ويستمر حتى صباح الجمعة.

هذا وسوف تشتد سرعة الرياح مع تعمّق الموجة القطبية في المناطق التالية:

لبنان: المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية: 90/100 كلم في الساعة.

الجبال الغربية: 90كلم في الساعة

البقاع: 70/85 كلم في الساعة

الساحل السوري:100 كلم في الساعة

فلسطين والأردن: 100/110 كلم في الساعة.

نسبة التراكمات الثلجية بحسب الرادار حتى مساء الثلاثاء القادم (نسبة متفاوتة بحسب غزارة الهطولات):

1000/1100: 10-25cm

1200/1400: 25-35cm

1500/1600: 40-55 cm

1700/1900: 55-90cm

1900/2000:1m

2100/2400: 1,5 m

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 14 نهاراً 08 ليلاً

في البقاع: 4/-1

الجبال 1200 متر: 2/-2

الضغط الجوّي: 1004hpa

الرطوبة: 98%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 60 و 100 كلم في الساعة تنقلب شمالية غربية بعد الظهر 50 كلم في الساعة.