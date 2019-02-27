محكمة التمييز تدين ايلي محفوض بجرمي القدح والذم في الدعوى المقامة من الرئيس عون

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قررت محكمة التمييز الغرفة التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات بالقرار الصادر عنها برقم 2019/14 رقم اساس 2019/29 تاريخ 2019/02/12 في الدعوى المقامة من فخامة الرئيس ميشال عون بوجه المحامي ايلي محفوض ادانة المدعى عليه بجرمي القدح والذم سنداً للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 معطوفة على 221 أ.م.ج. وتغريمه مبلغ ستة ملايين ل.ل. وإلزامه بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ل.ل. للمدعي فخامة الرئيس ميشال عون، وذلك بموضوع الشكوى المقامة ضده من فخامة الرئيس بتاريخ 2010/8/9 بعد نشره كتابه "بثلاثين من الفضة" والذي تضمن من جملة ما تضمنه من ذم وقدح بحق المدعي فخامة الرئيس عون.