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* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون او تي في"



الذي يلقي كلمة قبل ظهر الغد في مؤتمر تحت عنوان "خدمة الدين العام" في اطار بيئة تعددية بدعوة من كاريتاس بديهيا، وكذلك رئيس المجلس النيابي في اعتبار رئيس الحكومة سعد الحريري ان القرار البريطاني يخص بريطانيا وليس لبنان، يحمل دلالات واضحة الى حرص اكيد على التماسك الداخلي، تماسك كان اول المعبرين عنه امس الترجمة العملية الفورية للقرار البريطاني الذي قضى بإعتبار الجناح السياسي لحزب الله ارهابيا، وحظره تماما كالجناح العسكري اتت مخيبة لآمال البعض في الداخل او الخارج.



واذا كان الموقف الاوروبي العام ولا سيما الفرنسي قد فرمل الاندفاعية الخارجية في هذا الاطار. فالتضامن الوطني الذي عبر عنه الداخل ولو بطرق مختلفة اتي ليكمل مشهد الخيبة ازاء الاستهداف المتجدد لمكون لبنان ممثلا في المجلس النيابي والحكومة. فإذا كان موقف رأس الهرم وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيرته الاوروبية في مستهل زيارتها للبنان، حيث ان تصنيف حزب الله بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان.



وقال باسيل حرفيا لو وقف العالم بأجمعه وقال ان المقاومة ارهاب فهذا لا يجعل منه ارهابا بالنسبة الى اللبنانيين، فطالما الارض محتلة تيقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني.



اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فتولى اليوم الجبهة المالية، حيث اشار ان الامر لا علاقة له بالقطاع المصرفي على الاطلاق، ولن يؤثر بالتالي في الاوضاع المصرفية.

في غضون ذلك وفي سياق مالي آخر ظلت قضية التوظيف غير القانوني محور متباعة على طاولة لجنة المال والموازنة، غير ان اللافت اليوم ان اجتماعها رفع بعد تغيب وزير التربية المعني الاول بالموضوع، علما ان الاخير شرح موقفه بإسهاب في اتصال مع ال "او تي في".





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



لماذا عمد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى إعلان تقديم استقالته في خضم إرهاصات تؤشر الى بداية تحولات إقليمية ودولية؟ ولماذا الرئيس روحاني لم يقبلها؟ أوساط دبلوماسية أفادت أن أسباب إعلان تقديم الإستقالة كثيرة ومنها الوضع الداخلي الإيراني غير أن أبرز الأسباب هو رسالة الى الغرب بأن إستقالة ظريف تعني إيرانيا" تراجع الدور الديبلوماسي الناعم وتقدم الخيار الخشن.



لكن الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن مساء اليوم عدم قبوله استقالة ظريف.

وكانت أوساط دبلوماسية قد ربطت صباح اليوم بين إعلان تقديم الاستقالة وبين زيارة الرئيس السوري طهران موفدا من القيادة الروسية برسالة تقول: إن سوريا مقبلة على حل سياسي ترعاه موسكو.



والواضح أن موضوع ظريف برمته يندرج في سياق التحولات كما الإرباكات المرحلية في المنطقة واستطرادا" تقاسم المصالح الدولية ولاسيما منها مصالح روسيا ومصالح الولايات المتحدة الأميركية التي تحاول إحراج الحكم الإيراني من جهة والإبقاء على نفوذها الأمني-العسكري أقله في منطقة المثلث العراقي-السوري-الاردني من جهة ثانية ناهيك بمحاولة الجهات الاقليمية تثبيت أدوارها الاستراتيجية.



محليا"لم تعلق قيادة حزب الله حتى الآن على موضوع ظريف.

في الغضون جرعات دعم من الاتحاد الأوروبي الذي افتتح مقره الجديد في بيروت ولقد أكدت الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية الاوروبية موغريني حرص الاتحاد على مساعدة لبنان بقوة.





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* مقدمة نشر اخبار "تلفزيون nbn"



الورشة النيابية تتسع رقعتها باتجاه جبهات الفساد والتوظيف العشوائي والرقابة والمساءلة والتشريع وذلك بإشراف مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرأس بعد غد جلسة لهيئة مكتب المجلس.



المجلس النيابي سيكون خلية نحل يؤكد رئيسه وسيلحق الحكومة على الدعسة وسيستعيد وهرته عليها، يضيف الرئيس بري الذي يحذر: لا شيء سيمنع المجلس النيابي من محاسبة أي وزير وسحب الثقة منه إذا كانت هناك ضرورة لذلك ولا يمزحنَّ أحد معي في هذه المسائل.

وإذ يشير الى أنه لم يبق نائب في جلسات الثقة إلا "وبل إيدو" بالفساد يؤكد الرئيس بري ان القوى السياسية التي نطق باسمها هؤلاء النواب التزمت علنا محاربة الفساد وبالتالي باتت ملزمة بذلك أمام اللبنانيين بمعزل عن حقيقة نياتها وعليه صار من الممكن مساءلتها قياسا على ما أدلت به.



أحد أوجه الفساد هو التوظيف العشوائي الذي يحط حاليا على طاولة لجنة المال والموازنة.

اليوم كان يفترض أن تبحث اللجنة في تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بوزارة التربية لكن تغيب الوزير المعني حال دون إتمام الجلسة.

أما الحسابات المالية للدولة من العام 1990 حتى 2017 فقد أنجزتها وزارة المال وأعلن وزيرها أن عدد صفحات الملف بلغ نحو ثلاثين ألف صفحة ستلخص بأربعمئة صفحة يتم رفعها الى مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.



هذا الكم من الصفحات أظهر خللا كبيرا في القيود وهو خلل يحدد طبيعته القضاء على ما أعلن الوزير علي حسن خليل.



حكوميا جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس في السراي الحكومي رصيدها اثنان وخمسون بندا بالإضافة الى أمور طارئة.

إلى الشؤون الداخلية انشغل لبنان اليوم بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التي جالت على المسؤولين الكبار وعرضت معهم مواضيع عدة.

وفيما أبلغها رئيس الجمهورية بأن لبنان سيعمل لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا من دون انتظار حل سياسي قد يطول شدد رئيس مجلس النواب أمامها على ضرورة تفهم الأوروبيين الموقف اللبناني في حاجته مع الأخوة السوريين لإعادتهم.



وأثار الرئيس بري مع موغريني موضوع الحدود البحرية مطالبا الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال لتحديد هذه الحدود.

خارج لبنان وفيما انشغل العالم باستقالة محمد جواد ظريف والتي اعتبرها كتنبيه لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية.

رفض الرئيس الإيراني الإستقالة فيما اعتبرت طهران أن كل التفسيرات التي قدمت بشأن الإستقالة غير صحيحة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



معركة لجنة المال والموازنة لمحاربة التوظيف العشوائي، اصطدمت بأول عقبة، ووزير التربية المدعو لحضور جلسة اليوم تخلف عن الحضور، ما دفع النائب ابراهيم كنعان الى رفع جلسة اللجنة. فكيف ستستمر اللجنة في اعمالها وتتعمق في محاربة التوظيف العشوائي طالما ان لا تجاوب من الوزارات المعنية، ثم هل الدولة دولتان؟ دولة مع وقف التوظيف العشوائي ودولة مع عدم التوظيف، والاهم، كيف يبرر المسؤولون للرأي العام ما حصل؟ وهل معركة التوظيف التي فتحت بالامس باتت مهددة اليوم؟



دبلومسيا انه يوم الاتحاد الاوروبي في لبنان، فعلى وقع القرار البريطاني بتصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ارهابيا.

حلت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي على الرؤوساء الثلاثة نافية ان يكون للقرار البريطاني اي تأثير على القرار الاوروبي بتقديم المساعدات للبنان.



على صعيد اخر الانظار شاخصة الى مجلس الوزراء الخميس، واللافت في هذا الاطار دعوة كتلة المستقبل جميع الافرقاء بمن فيهم رئيس الجمهورية الى تجنب المشاكل على طاولة الحكومة، فكيف سيرد الرئيس عون على هذه الدعوة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



ماذا يريد فعلا حزب الله ؟ هل يريد خوض الحرب ضد الهدر والفساد أم يريد خوض الحرب ضد الارث السياسي والاعماري والاقتصادي للرئيس الشهيد رفيق الحريري ؟



هل يريد المحافظة على المال العام للدولة اللبنانية ام يسعى للمحافظة على ماء الوجه حيال السياسات التي أغرقت البلاد بسيل من المخالفات والتعديات والتجاوزات القانونية.



اسئلة كثيرة على هذاالقياس نطرحها اليوم، بعد أن بلغت الامور بحزب الله وبعض مسؤوليه ونوابه، حدود الخروج على قواعد الاستقرار السياسي والتغطية على مشاكله الخاصه وارتفاع منسوب النقد والادانة لسياساته الاجتماعية في بيئته الشعبية ليرمي بها دفعة واحدة في اتجاه الآخرين .



وفي اتجاه من، وهل هناك لحزب الله اهداف افضل من تلك التي تصيب بالاذى المعنوي والسياسي التاريخ المشهود للرئيس رفيق الحريري ورفاق دربه ومسيرته؟



حزب الله يكرر الخطأ الذي تناوبت عليه جهات داخلية واقليمية عديدة. يكرر الخطأ الذي ارتكبته ادوات النظام الامني اللبناني - السوري المشترك في اواخر التسعينات، ويعمل بوصايا مرشدي التطاول على رفيق الحريري وفريقه في تلك المرحلة .



والتهويل الذي كلف به الحزب احد نوابه، لن يمر مرورالكرام، واللبنانيون سيسألونه عن كلفة سياساته الامنية والعسكرية وكلفة المخالفات التي لا تتوقف عند حدود على المالية العامة للدولة وعلى مصلحة لبنان واللبنانيين .



الرئيس فؤاد السنيورة الذي يرد الجمعة بمؤتمر صحافي قال في بيان عن مكتبه الاعلامي :"من سخرية القدر ان المرتكب يحاول ان يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه" وبالتوازي وجدت كتلة المستقبل في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الادارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



تمت ترقية حزب الله سياسيا من مسيطر على الحكومة اللبنانية الى لاعب مقرر في الانتخابات البريطانية .وفي لحظة طموح سياسي لوزير الداخلية البريطاني المحافظ ساجد جاويد تقرر توسيع حظر حزب الله ليشمل جناحه السياسي علما أن الحكومة البريطانية كانت أول من أدخل مفهوم التفريق بين الأجنحة العسكرية، والأخرى السياسية في حركات المقاومة، عندما اقتصر حظرها فقط على الجناح العسكري للجيش الجمهوري الإيرلندي الذي كان يقاتل من أجل توحيد إيرلندا اليوم، صار حزب الله ناخبا في بريطانيا، وباتت محاربته وسيلة لكسب ود اللوبي الصهيوني إذ إن جاويد هو أول مسلم من أصل باكستاني يتولى وزارة الداخلية ولا يخفي طموحه الى الحلول محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي المهددة في منصبها على خلفية أزمة البريكزت.



فكيف لشخصية مثله أن تصل إلى هذا الموقع رفيع المستوى من دون إرضاء ساكن البيت الأبيض واللوبي اليهودي الفاعل في بريطانيا وكان لا بد له من قضية يصعد على ظهرها وزير داخلية بريطانيا.



ومن أقوى من اسم حزب الله لتعليق النجوم ، لكن حزب العمال المعارض كشف مرامي الوزير الطموح فطالبه بتبرير قراره وأنه اتخذه بشكل موضوعي وحيادي وبناء على أدلة وليس بسبب طموحه في الوصول إلى القيادة وخروجا من أرفع القيادة الدبلوماسية، كانت ابتسامة إيران النووية تنسحب من شرفات الخارجية وعبر تطبيق انستغرام فالصدمة التي أحدثتها الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية جواد ظريف، فعلت فعلها في المجتمع الإيراني حيث سارع رئيس الجمهورية حسن روحاني الى رفضها وإذ رد البعض هذه الخطوة إلى الصراعات الحزبية الداخلية والانتقادات اللاذعة من المحافظين، فإن ظريف نفسه عزاها الى غيابه عن الصورة التي جمعت المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد في طهران بحضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.



وبلغة " الانستا " نقلت رويترز ردا عن حساب وهمي لروحاني نشر فيه الرئيس صورة تجمعه بوزير الخارجية مبتسمين مصحوبا بوسم فارسي يؤكد أن " ظريف ليس وحده، ظريف باق " وعلى مستوى " ظريف المال اللبناني " فإن أول رد للرئيس فؤاد السنيورة على مداخلة النائب حسن فضل الله ومؤتمره الصحافي جاء لينطوي على مواقف لاذعة ومع أن فضل الله لم يقدم مرة على تسمية السنيورة فإن رئيس الحكومة السابق وأمين المال اكتشف نفسه بنفسه، واتهم نائب حزب الله بأنه اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأدرج السنيورة ما سمعه في إطار حملة الافتراء والتضليل التي تشن بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة وليس لمحاربة الفساد والفاسدين وقال "من سخرية القدر أن المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه".



مبينا ولكن من دون أوراق رسمية بأن مبالغ الأحد عشر مليار دولار قد أنفقت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، وتلبية لحاجات المواطنين الخلاف بين حزب الله والسنيورة .. واقع منذ زمن لكن تدارك الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الصلاحيات هو ما نبهت له اليوم كتلة المستقبل النيابية وقالت إن العلاقة بين الطرفين لا يصح أن تكون محل شك أو جدل وحذرت من الرهان على المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية .



وبالدستور ومن أرفع أبوابه طعنت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في المجلس الدستوري ككل .. وبتقاعسه واخفاقه وتجاوزه الادلة وركونه الى مفردات ال " قد " وال " ربما " بدلا من سلوكه طرقا علمية قانونية دستورية لتبرير رفض الطعون. واتهمت سكاف الدستوري بأنه عاد الى مرجعياته السياسية " وملته " الطائفية في آخر أيام خدماته .





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



أقلعت بعض الملفات قبل أن تقلع الحكومة ... ملفات الطليعة حسابات الأموال العامة والتوظيفات خارج القانون ... العملية، وكما يبدو من مسارها، لن تكون نزهة بل محفوفة بالألغام: ففي كل يوم لغم، وأمام كل ملف محاولة التفاف على القانون أو محاولة اجتهاد للنفاذ من تطبيق القانون.

هذا الإجتهادات إذا لم تحسم سريعا، فإن هناك خشية من تجويف عملية مكافحة الفساد وإفراغها من مضمونها.



في ملف الحسابات، يبدو أن المؤتمر الصحافي الأخير للنائب حسن فضل الله، المكلف من حزب الله بملف الفساد، قد استفز الرئيس فؤاد السنيورة فرد ببيان عنيف يشكل مقدمة للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده يوم الجمعة المقبل. والواضح ان مسار الحسابات المالية سيكون من أصعب الملفات بحيث تدخل فيه الحسابات الرقمية بالحسابات السياسية، خصوصا انها ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف، وإن كان هذه المرة أكثر جدية.



وهناك ملف التوظيف خارج القانون، وهو ملف لا يقل صعوبة إذ تتداخل فيه القوانين مع الإجتهادات مع التفسيرات.



وبين الحسابات المثيرة للجدل، والتوظيفات الإنتخابية، من سيحسم الأمر ؟ هل ستكون كرة النار في مجلس الوزراءأم في مجلس النواب؟



الأمور حتى الساعة غير واضحة، فهناك محاولات جس نبض في كل اتجاه، والجميع يلقي كرة النار عند القضاء، ولكن قبل ذلك هناك أكثر من محاولة لدى لجنة المال والموازنة للوصول بالملف إلى خواتيمه فهل تنجح في المهمة التي تترجح بين الصعبة والمستحيلة؟ الرهان كبير لكن السقوط، إذا حصل، سيكون مدويا، فالواقع اليوم أنه من المرات الأخيرة التي تكون فيها المحاولة جدية قبل الوصول إلى قناعة: لا محاربة فساد في هذا البلد.



وفيما العدالة في لبنان، في جزء منها، إما تتأخر لتقلع وإما تتأخر لتصل، فإن العدالة في الدول التي نحلم بأن يكون القضاء عندنا، كالقضاء عندها، تنصف من يجب إنصافه . هذه العدالة أنصفت رئيس مجلس إدارة " LBCI" الشيخ بيار الضاهر حيال الهجمة التي شنها الأمير الوليد بن طلال، فكان الحكم الخامس لمصلحة الضاهر، بعدما انقلب السحر على الساحر، لا بل إنقلب السحر على الأمير، فتحول من طالب تعويض إلى مطالب بدفع التعويض، في الدعوى الخامسة، الشخصية،التي رفعها الوليد بوجه الشيخ بيار.



المهم ان العدالة الدولية أنصفت بيار الضاهر، ليثبت للقاصي والداني، داخل لبنان وخارجه أن الإحتيال وسرقة أموال الناس وتشويه سمعتهم، والتي مارسها الوليد، وغير الوليد ايضا، لا ملاذ لها لا في أوروبا ولا حتى في وطنه الأول، المملكة العربية السعودية، ولا في لبنان حيث ما زالت الدعاوى بين الوليد والشيخ بيار نائمة في أدراج القضاء.



أليس القضاء المتأخر مقتلا للعدالة ؟





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* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون المنار"



لمن اراد ان يعرف معنى المشهد التاريخي للرئيس السوري بشار الاسد مع قادة الجمهورية الاسلامية الايرانية، فليسمع العويل الاسرائيلي والصمت الاميركي، واختناق بعض دول المنطقة..



فمنطق النصر اقل ما نطقت به صورة الرئيس الاسد مع الامام السيد علي الخامنئي والرئيس الشيخ حسن روحاني. هي صورة بالف دليل قال الاعلام العبري، واعلان انتصار للطرفين، ورسائل بكل اتجاه عزز منها حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الاسلامي اللواء قاسم سليماني اللقاء.



فسلم العدو لواقع فرض نفسه، وسيسلم المكابرون من اتباعه في المنطقة، فايران شريك نصر استراتيجي انجزه الجيش السوري والحلفاء ضد مشروع اميركي اسرائيلي مع بعض العربي، بات يلفظ انفاسه الاخيرة.



وقبل ان يتنفس هؤلاء محاولين الاستثمار بالحياة الديمقراطية الايرانية لتظهير صورة خلافية، ردت الجمهورية الاسلامية الايرانية بتقديم انصع المشاهد الديمقراطية، فتقديم وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته كخيار شخصي لا اقالة بامر ملكي، رد عليها الشيخ حسن روحاني بحق دستوري رافضا الاستقالة ومقدرا لرأس الدبلوماسية الايرانية كل جهد وانجاز.



في لبنان ما انجزته وزارة المالية من قطع للحسابات، وسهل عمليات البحث وفتح الملفات، قدمه النائب حسن فصل الله دليلا لقطع احد اخطر اذرع الفساد لسنوات، فبات المؤتمر الصحافي للنائب فضل الله بمثابة اخبار كما قال المدعي العام المالي، على ان يليه اجراءات يؤمل الا تضيع في زواريب الحسابات السياسية، ليبقى في حسبان الجميع ان البلد اليوم في مرحلة استثنائية من مواجهة الفساد كما قال القاضي ابراهيم، والذي اضيف الى ملفات عمله اليوم ما هو بمثابة اخبار جديد من الوزير علي حسن خليل حول مخالفة اوجيرو لاصول الجباية والإنفاق، واعتبار كل تلك العمليات مخالفة للأصول المرعية الإجراء.





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