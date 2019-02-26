نوح زعيتر في رد صاعق: " المشكلة في بلدنا استخدام اسم نوح زعيتر"

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في أول تعليق ل "نوح زعيتر" كان عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "المشكلة في بلدنا أنَّ كل من أراد استخدام شمّاعةً ليسجّل الإنجازات يستخدم اسم نوح زعيتر.

الأمنيون والفاعليات وأبناء البقاع وغير البقاع يعلمون أنّ نوح زعيتر خرج من بلدة الكنْيسة وريحا منذ العام 2008، ووهب بيته وأرضه للجيش اللبناني منذ ذلك التاريخ.

أما بالنسبة إلى زراعة الحشيشة فكان قد أعلن عن اعتزالها منذ عام 2009 عبر قناة m6 الفرنسية ليعلن للرأي العام أنه لن يخالف القانون ويفتح بذلك صفحة جديدة مع الدولة.

نعم لقد أيّد نوح زعيتر تشريع زراعة الحشيشة كما أعلن عن ذلك الرئيس نبيه بري و زعماء البلد، لكنه أيّد ذلك مع الضوابط التي تحددها الدولة من الاستثمار في مساعدة إبن البقاع المحروم من جهة إلى حسن استخدامها في الصناعات المختلفة وأبرزها الاستخدامات الطبية.

نربأ بالإعلام المنصف أن لا يزّج اسم نوح زعيتر فقط لأنه الواجهة التي تجذب القرّاء والصورة التي تزيد عدد المشاهدين.

اخوكم السيد نوح زعيتر"