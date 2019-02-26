ماركة “إسرائيلية” في إحدى المولات في لبنان…

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نشر حساب حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان خبراً عن وجود أحذية من ماركة “كاسترو الإسرائيلية” في إحدى المولات. وأشار الحساب الى أنه “بناء على كتاب من حملة المقاطعة الى الإدارة، قامت بسحب الأحذية مؤكدة أنها لم تكن تعلم مصدر البضاعة”.

وأضاف الحساب أن “حملة المقاطعة تثمّن التجاوب السريع وتدعو المخازن والامن العام الى التنبه إلى مصدر البضائع التي تدخل إلى لبنان”.

وبدوره علّق حساب الأمن العام بالقول “نثمّن دور حملة المقاطعة في لبنان وتعاونها مع الجميع في هذا الصدد، لكن هذه المسألة هي من اختصاص الجمارك عند المعابر. تحية لكم”.