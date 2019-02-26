الرئيس عون يفتتح غداً مؤتمر المكتب الاقليمي لكاريتاس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

A + A -

رئيس الجمهورية التقى رئيس المجلس الدستوري

يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر غد الاربعاء، المؤتمر الذي يعقده المكتب الاقليمي لــ " كاريتاس" في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في دير سيدة الجبل في فتقا ( كسروان) والذي يشارك فيه عدد من المسؤولين في " كاريتاس" في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويحضر المؤتمر رئيس " كاريتاس" الدولية رئيس اساقفة مانيلا الكاردينال لويس انطونيو تاغلي وعميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال بيتر توركسون اضافة الى رئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعدد من البطاركة والاساقفة والرؤساء العامين الكاثوليك.

وسيلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة يتحدث فيها عن شؤون اجتماعية وانسانية ورسالة " كاريتاس" في لبنان والعالم.

رئيس المجلس الدستوري

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي اطلعه على المعطيات التي املت على المجلس الدستوري اصدار قراراته في شأن الطعون النيابية التي قدمت اليه.