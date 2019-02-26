قرصنة موقع الدفاع المدني... ورسالة للشعب اللبناني والحريري!

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تعرّض الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني للقرصنة، وقد وجّه المقرصنون من خلال هذه الخطوة "رسالة ودية" الى الشعب اللبناني والرئيس سعد الحريري، وجاء فيها:



"لبنان وسوريا بلد واحد، في 2006 استقبلناكم استقبال الاخوة وبكل محبة، لذلك نهيب بالبعض من الشعب اللبناني العظيم ان يعامل السوريين معاملة حسنة كذلك الوافدين اليكم عبر الحدود ونريد ان نقول للحريري ان في سوريا شعب يحب دولته وقائده كذلك لم يطلب منك ان تزور دمشق ولا يشرفنا ذلك. ان هذه الرسالة رسالة ودية فقط من فريق الكتروني بسيط في سوريا، لم نحب ان ننشر رسالتنا بهذه الطريقة لكن سوء معاملة البعض من الشعب اللبناني لاخوته السوريين دفعتنا لنشر هذه الرسالة بهذه الطريقة.



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عاشت سوريا وعاش لبنان اخوة صداقة محبة

ذئب طرطوس و نايت مير".