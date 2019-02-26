منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك زبال ‎يواصل جولته الاسترالية مع الوفد المرافق ويشارك في الخلوة السنوية لتيار استراليا

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‎يواصل منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك زبال جولته الاسترالية مع الوفد المرافق، مستكملين ورشة العمل التنظيمية مع هيئة التيار الوطني الحرّ -ملبورن. دعت الهيئة الى اجتماع عام ضمّ مجموعة من أعضاء التيار الوطني الحر في استراليا، ترأس الاجتماع الدكتور مارك زبال مع المنسق الفدرالي السيد شربل راضي بحضور ممثل المجلس الوطني في استراليا السيد طوني طوق و السيد مارون خوري منسق هيئة ملبورن في التيار الوطني الحرّ

‎طرح د. مارك زبال عدّة نقاط تدور حول الخطة التي وضعت لتطوير وتفعيل عمل الانتشار مؤكداً على الدعم المتواصل لرئيس الحزب معالي الوزير جبران باسيل وتأييده لكلّ خطة عمل جدية ومثمرة.

‎وبحث د. زبال مع اللجنة والأعضاء في سبل تفعيل الرؤية الموضوعة لتيار استراليا وكيفية التعاون مع التيار الوطني الحر في لبنان.

‎-ايجاد خطط ونشاطات لضمّ اكبر عدد من مناصري التيار المقيمين في ولاية نيو ساوث وايلز وولاية فيكتوريا.

‎-تسليط الضوء على كيفية الانفتاح على الاحزاب الاخرى وخاصةً الأحزاب الاسترالية.

‎وذكّر د. مارك زبال بأهمية الدور المتكامل والتنسيق بين لبنان والانتشار، والحث على العمل المتواصل في سبيل محاربة الفساد والمشاركة في تسليط الضوء على الاصلاحات التي حققها التيار الوطني الحرّ في لبنان.

‎وشارك وفد الانتشار بالخلوة السنوية لتيار استراليا التي صودف انعقادها هذه السنة في ملبورن مع انضمام جميع ممثلي الهيئات من مختلف الولايات. و دار النقاش حول نفس المبادئ والقوانين التي بني عليها الحزب، واتفق الجميع على خطة عمل بنائة حددت الأدوار والأهداف. تابع رئيس التيار الوطني الحرّ معالي الوزير جبران باسيل كيفية سير الخلوة وفي اتصال مع الحاضرين اكد على دعمه الانتشار طالباً منهم المثابرة على العمل لتحقيق النجاحات التي يستحقها التيار مؤكداً على اهميّة الانفتاح على الآخر ونشر فكر التيار الوطني الحرّ في الانتشار وعدم الانجرار في المشاكل الفارغة التي تحول دون تقدم الحزب وختم باسيل اتصاله مهنئاً الجميع على الطاقة الايجابية.

‎وفي الختام احتفل الحضور بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس هيئة التيار الوطني الحرّ في ملبورن.