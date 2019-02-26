استعدوا - العاصفة تبدأ اليوم.. أمطار غزيرة ورياح قوية!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان الأجواء فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تستعدّ لوصول العاصفة التي ضربت مالطا وشرق ايطاليا واليونان وليبيا وسيبدأ تأثيرها، تدريجياً، على المنطقة اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

تنقلب الرياح الجنوبية الشرقية الى جنوبية غربية ناشطة قبل ظهر اليوم وتشتد سرعتها ظهراً وتلامس 90/100 كلم في الساعة فوق الساحل السوري وشمال لبنان، بينما تحافظ على سرعتها فوق الجبال الغربية والجنوب اللبناني بين 70 و 90 كلم في الساعة، تترافق مع تدنّي حاد بدرجات الحرارة.

يبدأ تساقط الأمطار بعد ظهر الثلاثاء وتشتد مساءً لتصبح غزيرة ليلاً مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد، بينما تتساقط الثلوج على الجبال 1500/1600 وتكون غزيرة على 1700/1800 متر وما فوق حتى صباح الخميس بحيث ستلامس 1100 متر.

جبهتان متضاربتان من حيث البرودة والدفء تلتقيان فوق لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الأردن سترفعان نسبة الرطوبة، الأمر الذي سيزيد من نسبة الهطولات التي رصدها الرادار، حديثاً، وللساحلَي السوري واللبناني الحصة الكبرى طيلة مدة العاصفة: ما يقارب 250 مم من الهطولات وما يقارب المتر ونصف المتر من الثلوج فوق 2000 متر.

اذا، يسيطر على لبنان والمنطقة طقس ممطر وعاصف ومثلج يستمر لغاية الثلاثاء المقبل يتخلله انفراجات بين ظهر الجمعة وظهر يوم السبت.

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 17 نهاراً و 11 ليلاً

في البقاع: 7/5

الجبال 1200 متر: 6/4

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 85%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 60 و 100 كلم في الساعة.