living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تلمح إلى إمكانية استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله

26
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

ألمحت إسرائيل إلى أنها ستلجأ إلى استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله اللبناني، فيما لو هاجم الأخير إسرائيل.

وفي تصريحات لـ"إندبندنت عربية"، يوم الاثنين، ألمح مسؤول عسكري إسرائيلي (طلب عدم ذكر اسمه) لاستخدام أسلحة وصفها بغير الاعتيادية ضد الحزب في حال هاجم إسرائيل، معربا عن ارتياحه من قرار بريطانيا إدراج الحزب بشقيه العسكري والسياسي على لائحة الإرهاب.

وذكر أن تل أبيب "تراقب الحزب عن كثب، ولن تتوانى عن ضربه إذا ما تجرأ وهاجم إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يملك تقنيات وأسلحة غير اعتيادية من شأنها إلحاق ضرر غير مسبوق وغير متوقع بالحزب والبنية التحتية اللبنانية التي تحتضن الحزب، خاصة في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب اللبناني".

ورفض المسؤول الإفصاح عن ماهية هذه الأسلحة وما إذا كانت تقليدية أو غير تقليدية.

من جهة، أخرى قال مصدر عسكري إسرائيلي كبير لـ"إندبندنت عربية" إن قرارات مماثلة ستكون مهمة في محاربة حزب الله الذي وصفه بأنه "أداة إيرانية تسيطر على لبنان".

وأضاف "من الضروري اجتثاثه عبر تجفيف منابع تمويله ".

وشدد في الوقت ذاته على أن "حكومة لبنان بشراكتها مع الحزب تضع نفسها في موقف حرج لأن قرار بريطانيا سيؤثر على تمويل حكومة لبنان، وعلى التعامل معها مستقبلا".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أنه إذا حذت دول أوروبية أخرى حذو بريطانيا بعدم التفريق بين الشق السياسي والشق العسكري للحزب، فإن حكومة لبنان ستكون في مأزق حرج.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout