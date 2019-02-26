أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 26-02-2019

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البناء



كواليس

قالت مصادر إعلامية أوروبية إنّ قلقاً أوروبياً كبيراً ترتب على إعلان استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث الاعتقاد الأغلب هو أنّ الاستقالة رسالة إيرانية بالتمهيد لإعلان الخروج من التفاهم النووي في ضوء النتائح التي انتهت إليها المفاوضات الأوروبية الإيرانية والتي تقول الاستقالة إنها غير مرضية لإيران التي ضاقت ذرعاً بسوء فهم حكمتها واعتدالها وبات لزوماً أن يرى العالم منها سياسة أخرى...

الجمهورية



إتصل مرجع بارز بأحد الوزراء منه طالبا رفد مؤسسة حكومية في الجنوب بالمال مثلما فعل لمؤسسة حكومية في الشمال وكان له ما كان.

سخر أحد النواب من الإختلافات حول ملف حساس جداً معتبراً أن الحل خارجي ولا يمكن للبنان إلاّ الإنتظار.

اللواء



همس

تضغط دولة كبرى على عواصم تدور في فلكها للمضي في حزمة العقوبات ضد حزب لبناني، لمواجهة تعزيز نفوذه على خلفية انخراط قوي في الملفات الداخلية؟



لغز

يُنقل عن قطب وسطي الإعراب عن خجل من نفسه، لأنه أودع أسماء مرشحي التسوية لمرجعية عليا.