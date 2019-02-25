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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وعلى وقع تلبد خارجي إضافي اليوم، مع اعلان وزارة الداخلية البريطانية حظر الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، في مقابل موقف فرنسي حازم، محوره رفض قطع التواصل مع حزب لبناني ممثل في البرلمان... لا يزال المشهد السياسي الداخلي في طور البلورة، بعد الصدام الذي سجل الأسبوع الماضي، على خلفية ملف النازحين والعلاقة مع سوريا.

وتحت هذا العنوان بالتحديد، لا تزال أصداء الموقف الرئاسي تتردد على الساحة السياسية، حيث باتت المزايدات مكشوفة أمام الرأي العام، وصار التعامل بواقعية مع ملف النزوح السوري مطلبا شعبيا جامعا، يجدر طرق جميع الأبواب لتحقيقه، ولا بأس من طرق باب الحكومة السورية، طالما هي المعني الأول، في ضوء تجارب السنوات السبعين مع قضية اللجوء الفلسطيني، التي وقف منها المجتمع الدولي موقف المتفرج.

وفي الموازاة، بات لافتا أن شعار "مكافحة الفساد" الذي طالما تبرأت منه الأكثرية، يوم كانت لجنة المال والموازنة في طليعة رافعيه، والعاملين لكشف ثناياه وتوثيقها، والتي كان لها الفضل الأساس في طرح موضوع الحسابات المالية ومتابعته إلى أن بات اليوم في متناول اليد... صار اليوم على كل شفة ولسان.

فالرئيس نبيه بري استذكر اليوم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما التفاصيل فمؤجلة، خصوصا أن أن عثرات عدة قد تحول دون ترجمة الأقوال في هذا الإطار إلى أفعال.

والنائب بولا يعقوبيان واصلت رفع السقف الإعلامي في موضوع بواخر الكهرباء، فيما اقترن الاعراب المستمر للوزير جبران باسيل بملاحقة الملف إلى النهاية، بدعوى قضائية رفعت اليوم ضد يعقوبيان، التي تواظب على توجيه الاتهامات، لضرب السمعة ليس إلا، على ما ورد في متن الدعوى.

وفي الموازاة، برز اليوم من ساحة النجمة اعراب النائب ابراهيم كنعان عن اصراره على ملاحقة مسألة التوظيف غير القانوني، الذي لم تقم به الأشباح، الى النهاية، في وقت تحدث النائب حسن فضل الله عن مستندات مرتبطة بقضية الحسابات المالية، قد تطير رؤوس كبيرة جراءها، إذا قام القضاء بدوره، على عكس المرات السابقة، ملوحا بكشف ما لديه امام محكمة الرأي العام إذا أحجمت محكمة القضاء عن أداء دورها المطلوب.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

لبنان يؤكد على الاصلاحات ودول الاتحاد الاوروبي تدعمه في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر.

هذه خلاصة التحرك اللبناني في القمة العربية-الاوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ.

وفي الخلاصة ايضا كما عبر عنها الرئيس سعد الحريري ان لبنان ملتزم مكافحة الارهاب.

قمة شرم الشيخ أكدت على محاربة الارهاب وشددت على حل القضية الفلسطينية على قاعدة المبادرة العربية كما شددت على الانتقال السياسي في سوريا والحوار عبر الوساطة الدولية في ليبيا واليمن.

وإلى بيروت يصل يوم الأربعاء المنسق الفرنسي في مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان PIERRE DUKAN للاطلاع من المسؤولين على ما تم تنفيذه حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقررات "سيدر" والتحضير لبدء ورشة التنفيذ.

وسيطلع دوكان على ما أنجزته الدولة حتى الآن ومعرفة مدى جديتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والمنشودة، خصوصا أن هذه المسألة محط اهتمام ومراقبة لجان المتابعة لاسيما لجنة الإشراف على مراقبة تنفيذ المشاريع.

ومع انتهاء قمة شرم الشيخ وعودة الرئيس الحريري والوفد الوزاري تنطلق تحركات محلية في بيروت نحو ورشة نيابية يشرف عليها الرئيس نبيه بري الذي يرئس هيئة مكتب المجلس النيابي يوم الخميس.

ويوم الخميس ايضا جلسة لمجلس الوزراء قد لا تتم فيها مناقشة قضايا سياسية خلافية على ان تنصرف الحكومة الى درس وإقرار مشاريع قوانين مهمة.

وبعيدا عن كل هذه الشؤون قلق دولي من فيروس X الذي اكتشف والذي سيهدد الملايين في العالم على غرار الانفلونزا الاسبانية.

فيروس X ينتشر عبر الهواء.

البداية من شرم الشيخ حيث كانت سلسلة لقاءات للرئيس الحريري قبل عودته الى بيروت برفقة المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والذي شدد على اهمية تنمية العلاقات العربية-الاوروبية ودعم لبنان.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

يوم الحساب في مجلس النواب والمحاسبة كحق الرقبة متروكة للأجلين إما عند القضاء وإما في محكمة الرأي العام والإعلام. بمفعول رجعي عن سنوات الهدر المالي وبقيمة مضافة على كلام جلسة الثقة كان النائب حسن فضل الله سيد ساحة النجمة على بياض متسلحا بالوثائق والمستندات الرسمية التي إن سلكت مسارها القانوني الصحيح فستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم، أشار فضل الله إلى أعوامها وسمى "الجيرة وسمى الحي ولولا شوي سمى السنيورة، فالأموال الضائعة ذات فوضى منظمة ومتعمدة امتدت من عام ألفين وستة حتى عام ألفين وعشرة، وتلك الفترة مؤرخة بدموع تموز وما بعد تموز ولا تحتاج إلى فقه الأرقام لمعرفة الفاعل الظاهر وتقديره.

وعن تلك الفترة تبين لفضل الله ضياع آلاف المليارات من الهبات والسلف والقروض والحسابات المصرفية.

رفع فضل الله سقف التحديات بآلاف المستندات في وزارة المال التي ستحول إلى ديوان المحاسبة وبتغطية سياسية وحزبية شاملة، كشف عن ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز لم تسجل وفق الأصول بل وضعت في حساب الهيئة العليا للإغاثة، وأن المال الذي جاء إلى لبنان يكفي لأضرار تموز وبظهرها البنى التحتية ، وإذ سأل فضل الله أين اختفى المال طالب بتحقيق جاد لمعرفة مصير المال واسترجاعه وقال أين المفر من الرقابة المالية وديوان المحاسبة والقضاء المختص ؟.

هي مسارات ثلاثة حددها نائب حزب الله وأضاف إليها مسؤولية الشعب الذي أعاد انتخاب نواب سكتوا عن هذه الملفات وإذا كانت المسؤولية لا تعفي الناخب فإن حاصل الحرب على الفساد المالي منذ سنتين لليوم رهن بكشف الفاسدين ولو كانوا من أقرب المقربين ومعروفين كي لا نكون أمام إبراء مستحيل بنسخة أخرى نخوض معارك مع طواحين الهواء.

من الفساد المالي إلى الفساد الوظيفي حدث ولا حرج إذ لحق ابراهيم كنعان بحسن فضل الله على الدعسة وطرح في مؤتمر صحافي في مجلس النواب ملف التوظيف في بورصة مكافحة الفساد مستندا إلى التقرير النهائي للتفتيش المركزي الذي تحدث عن خرق قانون سلسلة الرتب والرواتب بآلاف الوظائف منذ عام ألفين وسبعة عشر، وعلى وعد التعمق في دراسة هذا الملف قال كنعان أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه، وكما الفساد المالي فإن التوظيف لمنفعة انتخابية أو طائفية تضع رئيس لجنة المال والموازنة أمام إثبات الجدارة بالسير في هذا الملف حتى خواتيمه كي لا يذهب الموظف الصالح بعزاء زلمة الزعيم الطالح.

ملفات محلية توضع على سكة الحساب وأخرى إقليمية ودولية تصفي الحسابات وترسم الخطوط في اتجاهين قمة شرم الشيخ حيث قارب المشاركون العرب والأوروبيون الملفات فيها كل بحسب غايته وقمة طهران المفاجئة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني حسن روحاني توجت بلقاء مرشد الثورة قمتان متوازيتان واحدة على ضفاف البحر الأحمر انتهت على ما بدأت وأخرى كرست سوريا عمقا إستراتيجيا لإيران من على ضفاف قزوين .



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

هل في إدارات الدولة "حرامية"؟ إذا كان الجواب: "نعم"، فمن هم؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف تكون هناك سرقات من دون أن يكون هناك سارقون؟

هل في إدارات الدولة "فساد"؟ إذا كان الجواب "نعم"، فمن هم الفاسدون؟ هل لديهم أسماء أم هم أشباح؟

في جلسة مناقشة البيان الوزاري، تحدث أربعة وخمسون نائبا عن الفساد، فكيف يتحدث نصف مجلس النواب عن فساد، ولا يسمون فاسدا واحدا؟

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو صاحب شعار: "البلد مسروق وليس مكسورا"، فمن هم السارقون؟

النائب حسن فضل الله يعقد المؤتمر تلو المؤتمر، وحين يصل الأمر إلى موضوع تسمية الفاسدين، يتوقف عن الكلام المباح.

أكثر من خمسة آلاف توظيف انتخابي جرى قبل الإنتخابات النيابية، فلماذا لا تتم تسمية شخص واحد جرى توظيفه؟ ولماذا لا يسمى وزير واحد قام بهذه المخالفة للقانون؟

بصراحة، جميعكم تضحكون على الناس... توقفوا عن الكلام عن الحرامية كأنهم "أشباح"... ما لم تسموا، لا معنى لكلامكم.

توقفوا عن الحديث عن الفساد، ما لم تسموا الفاسدين فلا معنى لكلامكم ومؤتمراتكم.

نتحداكم ان تسموا موظفا واحدا جرى توظيفه بشكل مخالف للقانون، وأن تسموا وزيرا أو وزراء داسوا على القانون وعمدوا إلى انتهاكه من خلال التوظيف.

إذا كان "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، فماذا يكون الساكت عن السارقين وعن الفاسدين؟ إما أنه يخاف منهم، وإما أنه يخاف عليهم، وفي الحالين هذا يسمى تواطؤا والتواطؤ مع السارق ومع الفاسد يعاقب عليه القانون، يا أيها المؤتمنون على تطبيق القانون.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

آخر مهلة مدججة بالادلة والمستندات حول ضياع المال العام وضعها النائب حسن فضل الله امام المحاكم والقضاء، والا الذهاب الى محكمة الرأي العام.

بعد اعادة تكوين الحسابات، بات لدينا قاعدة لممارسة الرقابة ومعرفة ما الذي حصل، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، فاين اختفت مليارات الدولارات سأل النائب فضل الله، وسواء أكانت اخطاء بالحسابات او القيود او ذهاب الاموال الى الجيوب، فان ذلك بسبب تخطي الاصول، ما جعل الفوضى متعمدة ومنظمة لتضييع الحسابات، والتضييع على اللبنانيين مليارات الدولارات التي كانت كفيلة باعمار ما هدمته حرب تموز.

هو الفساد اذا الذي لا يقل خطرا عن تلك الحرب الصهيونية على اللبنانيين، الذي ضيع فرصة ازالة اضرارها وتداعياتها، والجواب عمن تسبب بذلك، يبقى بعهدة القضاء ..

وحتى يقضي المعنيون امرا كان معروفا بالادلة والبراهين، فان رؤوسا كبيرة يمكن ان تقع بعد حصانات السنين.

وما ظهر اليوم بين يدي النائب فضل الله من مستندات وضع اضعافها في عهدة القضاء والمعنيين، فهيا الى العمل ان ارادوا انقاذ الوطن..

على جبهة التوظيف العشوائي وقفت لجنة المال والموازنة، باحثة عن نحو ثمانية او تسعة آلاف شخص دخلوا الى الادارات بتوظيف انتخابي او سياسي كما سأل رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ..

اسئلة كثيرة ستربك الاميركي والاسرائيلي وحلفاءهما في المنطقة بعد الخبر الذي ورد منذ قليل عن زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران ولقائه الامام السيد علي الخامنئي والرئيس الشيخ حسن روحاني..

زيارة فيها الكثير من الاجوبة عما باتت عليه دمشق وقيادتها، بعد مجابهتها حربا عالمية برأس حربة ارهابية وتبعاتها الدولية والاقليمية.. فالاسد في طهران اول الكلام على الصفحات الجديدة للمنطقة..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

قضيتان بارزتان في لقاءات رئيسِ مجلس الوزراء سعد الحريري؛ على هامش القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ: مؤتمر سيدر وتامين العودة الامنة للنازحين السوريين، فيما لم تغب قضية مكافحة الارهاب عن مناقشات القمة؛ في ظل التاكيد على أهمية الامن والاستقرار لبناء الاقتصادات العربية.

وقد اكد الرئيس الحريري أن لقاءاته مع القادة العرب والأوروبيين كانت مفيدة وناجحة، كاشفا أنهم جددوا التزامهم بمؤتمر سيدر ودعمهم للبنان.

داخليا، ومن ساحة النجمة إنطلق الكلام قويا بشان الوضع المالي، في اجتماع لجنة المال والموازنة حيث تقريرا التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب.

اما خارجيا، فبرز اليوم ما أعلنه وزير الداخلية البريطاني عن أن بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لحزب الله.

وقالت وكالة "رويترز" إن بريطانيا ستحظر حزب الله في مجمله؛ بما في ذلك جناحه السياسي الذي تعتبره منظمة ارهابية.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

وصار للدولة حسابات ... خطوة جبارة تؤكد أن لبنان لن يكون "كفر فساد".

خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري الجميع أعلن ترشحه لنيل جائزة أوسكار عن دوره في مكافحة الفساد.واليوم أتى وقت ماء المحاسبة الذي يكذب الغطاسين. ليطفو من هو نظيف ويغرق من هو متورط بأثقال الفساد حتى أذنيه.

ملف مكافحة الفساد فتح ولا إمكانية لإقفاله بالتراضي والمتورط سيتم تلزيم القضاء التصرف معه وفق المقتضى إنه زمن ترجمة الأقوال بالأفعال.

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يوم الخميس المقبل الأمر الذي يؤشر إلى التوجه لعقد جلسة قريبة من المرجح أن يصار خلالها إلى تجهيز باقي عدة الشغل لمكافحة الفساد عبر إنتخاب سبعة نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على أن تختار السلطة القضائية أعضاءها ويبلغ عددهم ثمانية ليكتمل عدد أعضاء المجلس.

أول غيث ورشة مكافحة الفساد كان إنطلاق سلسلة جلسات لجنة المال التي شرعت بنقاش ملف التوظيف المخالف للقانون وأرست معايير ستتابع على أساسها درس الملف وفق تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية على أن ترفع تقريرا للرئيس بري عند نهاية عملها ليبنى على الشيء مقتضاه.

وصار للدولة حسابات أكثر من 700 ألف مستند إستندت إليها وزارة المال لإعداد تقريرها وإنجاز قطع الحساب من العام 1993 وحتى 2017.

التقرير سيوضع بعهد مجلس النواب وسيحول إلى ديوان المحاسبة ليقوم بواجبه.

وصار للدولة حسابات. وإذا ما أردنا نستطيع.

ومن المال ومكافحة الفساد إلى الفن وترشيحات الأوسكار.

كفرناحوم وضع لبنان على خارطة العالم بغض النظر عما حققه من نتيجة. هو فعل إيمان بلبنان . مرة جديدة. إذا ما أردنا نستطيع.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

في مقابل التعثر النسبي الذي شهدته الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، طحش مجلس النواب على جبهتين: وقف التوظيف العشوائي وقطع الحسابات المالية ووقف النزف في الخزينة العامة، واذ وضع القائمون بالمعركة تحت مهجر التدقيق لمعرفة مدى خلوها من الكيدية ومدى قدرتهم على الوصول بها الى خواتيمها. طالب هؤلاء بفترة سماح لاثبات جديتهم وفعالية ما يقومون به.

في الاثناء شدد الرئيس الحريري من شرم الشيخ على تصميم حكومته على تجاوز كل المعوقات التي تمتعها من الانجاز ومن تجهيز الارضيات للتعامل مع سيدر.

في الاثناء عاصفتان اوروبيتان هبتا على حزب الله فيما هو متفرغ لمعركة محاربة الفساد: الاولى بريطانية اليت اعلنت وزارة داخليتها انها تتحضر لحظر الجناح السياسي للحزب، ملحقة ايا بالشق العسكري مع حفاظها على العلاقات الجيدة مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني. اما العاصفة الثانية فهبت دافئة من فرنسا التي اكدت استمرار تعاطيها مع الجناح العسكري من حزب الله والمتمثل في الحكومة، وقد ذكر الموقفان المتتناقدان بحرب "البريد زيد" الدائرة على ضفتي المونس.