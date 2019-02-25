باسيل: طالما الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من الدولة والشعب

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أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مكتبه في وزارة الخارجية، الى ان "تصنيف حزب الله بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان، وهو امر اعتدنا عليه من الدول الاخرى"، لافتا الى ان "بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية".

وقال: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".

وفي موضوع النازحين قال باسيل: "اننا متفهمون أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين هي الحل الوحيد، والاتحاد الأوروبي سيساعدنا في هذا الموضوع".

موغيريني

من جهتها اعتبرت موغيريني أن "موقف بريطانيا بشأن "حزب الله" هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب".