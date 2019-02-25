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وزير العدل التقى وفدا مشتركا من مجلس الكتاب العدل ولجنة صندوق التعاضد والتقاعد

25
FEBRUARY
2019
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استقبل وزير العدل ألبرت سرحان، في مكتبه في الوزارة، وفدا مشتركا من مجلس الكتاب العدل ولجنة صندوق التعاضد والتقاعد برئاسة جوزف بشارة وعماد سليم. وتناول البحث شؤونا مهنية تتعلق بكتابة العدل.


بعد اللقاء تحدث رئيس المجلس جوزف بشارة عن هدف الزيارة، فقال: "إنه اللقاء الأول مع الوزير سرحان الذي هنأناه بتوليه منصبه الوزاري وأطلعناه على البرامج التي يعمل عليها مجلس الكتاب العدل وصندوق التعاضد والتقاعد، وقد شرحنا له ما تحقق حتى الآن على مستوى ممارسة المهنة وفق أرقى المعايير لتأمين خدمة ممتازة للمواطنين".


أضاف: "قدمنا أيضا ما نملك من أفكار حول الخطوات المقبلة التي نطمح لتطبيقها خلال العام الحالي وفي طليعتها مشروع ربط الدوائر العقارية بدوائر الكتاب العدل بالتنسيق مع وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية وإطلاق دورات تأهيل وتدريب دائمين، بالإضافة الى متابعة مسألة التطوير المهني في كل ما يتعلق بالسند الرسمي الالكتروني. كما وجهنا له الدعوة لترؤس وفد انضمام لبنان الى الإتحاد الدولي لكتابة العدل في تشرين الثاني المقبل في أندونيسيا".

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