living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطيش التقى فوشيه ونقابة مزارعي القمح: نولي الإصلاحات أهمية خاصة

25
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وفد نقابة مزارعي القمح في لبنان برئاسة خالد شومان، في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد والمدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، وتم البحث في زراعة القمح في المناطق اللبنانية كافة.

 

وإثر انتهاء الاجتماع شكر شومان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على إتاحة الفرصة للنقابة للقاء وزير الاقتصاد والتجارة "الذي لمسنا منه كل التجاوب في ما طرحناه، ولاسيما موضوع اسعار تسلم القمح وتحديد 75 الف ليرة لكل دونم في منطقة بعلبك - الهرمل، وإراحة المزارع في عملية تسلم المحصول".

 

وتوجه بالشكر الى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء الاقتصاد والتجارة والمال على تفهمهم لأوضاع المزارعين وسعيهم الدؤوب للمحافظة على هذه الزراعة في كل لبنان".

 

وتحدث بطيش، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء مزارعي القمح وبحثنا في موضوع القمح وزراعته لكونه جزءا اساسيا من امن المجتمع الغذائي. وسياستي هي تحفيز الانتاج الوطني الصناعي والزراعي، وسنعمل لدعم الانتاج اللبناني من القمح في كل المناطق اللبنانية حتى نتمكن من تأمين الحاجة الداخلية والتصدير الى الخارج".

 

وردا على سؤال عن آلية الدعم، أوضح بطيش انها "من ضمن الآليات المرعية الاجراء".

 

وسئل عن الرسوم على الصادرات البرية، فأكد أن خطوات عديدة يجري درسها في هذا الشأن.

 

فوشيه
واستقبل بطيش بعد الظهر السفير الفرنسي برونو فوشيه يرافقه الملحق الاقتصادي في السفارة جاك دولا جوجي، وبحث معه في العلاقات الثنائية وخصوصا مقررات مؤتمر "سيدر" الذي توليه فرنسا أهمية خاصة، والتركيز على الاصلاحات التي تترافق معه.

 

وأكد بطيش "أن الحكومة اللبنانية تولي هذه الإصلاحات اهمية خاصة من منطلق المصلحة اللبنانية. وسينعكس ذلك في موازنة العام 2019، وفي المالية العامة، عبر التزام مضمون البيان الوزاري لجهة تحسين الجباية واصلاح الكهرباء وتطبيق القوانين والشفافية والحوكمة".

 

وتم التطرق الى زيارة السفير بيار دوكان المسؤول عن مقررات مؤتمر "سيدر" للبنان قريبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout