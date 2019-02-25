بطيش التقى فوشيه ونقابة مزارعي القمح: نولي الإصلاحات أهمية خاصة

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وفد نقابة مزارعي القمح في لبنان برئاسة خالد شومان، في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد والمدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، وتم البحث في زراعة القمح في المناطق اللبنانية كافة.

وإثر انتهاء الاجتماع شكر شومان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على إتاحة الفرصة للنقابة للقاء وزير الاقتصاد والتجارة "الذي لمسنا منه كل التجاوب في ما طرحناه، ولاسيما موضوع اسعار تسلم القمح وتحديد 75 الف ليرة لكل دونم في منطقة بعلبك - الهرمل، وإراحة المزارع في عملية تسلم المحصول".

وتوجه بالشكر الى "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء الاقتصاد والتجارة والمال على تفهمهم لأوضاع المزارعين وسعيهم الدؤوب للمحافظة على هذه الزراعة في كل لبنان".

وتحدث بطيش، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء مزارعي القمح وبحثنا في موضوع القمح وزراعته لكونه جزءا اساسيا من امن المجتمع الغذائي. وسياستي هي تحفيز الانتاج الوطني الصناعي والزراعي، وسنعمل لدعم الانتاج اللبناني من القمح في كل المناطق اللبنانية حتى نتمكن من تأمين الحاجة الداخلية والتصدير الى الخارج".

وردا على سؤال عن آلية الدعم، أوضح بطيش انها "من ضمن الآليات المرعية الاجراء".

وسئل عن الرسوم على الصادرات البرية، فأكد أن خطوات عديدة يجري درسها في هذا الشأن.

فوشيه

واستقبل بطيش بعد الظهر السفير الفرنسي برونو فوشيه يرافقه الملحق الاقتصادي في السفارة جاك دولا جوجي، وبحث معه في العلاقات الثنائية وخصوصا مقررات مؤتمر "سيدر" الذي توليه فرنسا أهمية خاصة، والتركيز على الاصلاحات التي تترافق معه.

وأكد بطيش "أن الحكومة اللبنانية تولي هذه الإصلاحات اهمية خاصة من منطلق المصلحة اللبنانية. وسينعكس ذلك في موازنة العام 2019، وفي المالية العامة، عبر التزام مضمون البيان الوزاري لجهة تحسين الجباية واصلاح الكهرباء وتطبيق القوانين والشفافية والحوكمة".

وتم التطرق الى زيارة السفير بيار دوكان المسؤول عن مقررات مؤتمر "سيدر" للبنان قريبا.