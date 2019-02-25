تاتش تستضيف ورشة عمل برنامج WE من زين في بيروت

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أعلنت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، عن مشاركتها في ورشة عمل برنامج WE الذي نظمته مجموعة زين للمرة الأولى في لبنان في فندق الفور سيزانس، بحضور أكثر من 90 إمرأة من فرق عمليات زين في البحرين والعراق والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان، ومن الشريك الاستراتيجي عمانتل، للمشاركة في هذه المبادرة المهمة.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي قد أطلق برنامج WE لتمكين المرأة في العام 2017، لاسيما وأن النساء يمثلن حوالي 25٪ من إجمالي الموارد البشرية في مجموعة زين. وقد تطور هدف البرنامج نحو تعزيز التنوع بين الجنسين والاشتمال، بالإضافة الى تحسين وتطوير فرص النساء في مجموعة زين لكي تحققن النمو في مسارهن الوظيفي وأهدافهن.

وتماشياً مع استراتيجية مجموعة زين، أعطت شركة تاتش الأولوية لترسيخ ذهنية الاشتمال والتنوع في مكان العمل من خلال أربع ركائز وهي: تغيير سياسة الموارد البشرية؛ تنمية المهارات القيادية؛ التحول الثقافي؛ وتوظيف الإناث. وإنطلاقاً من هذه الأهداف جرى إختيار مجموعة من السفيرات لدفع عجلة التغيير مؤلفة من تسع نساء من شركة تاتش لتصبحن سفيرات برنامج WE، تُلقى على عاتقهن مهمة مناقشة رؤية مجموعة زين لتحقيق مساواة المرأة ضمن القوى العاملة، بالإضافة الى التخطيط للتنوع والتغيير المستدام في قطاع الأعمال.

وفي معرض تعليقه، قال إمري غوركان، الرئيس التنفيذي لشركة تاتش: "إنها مبادرة مهمة لأنها تلهم الموظفين وتحثهم على العمل وعلى تحفيز زملائهم. إن مسيرة شركة تاتش واعدة على صعيد التنوع في مكان العمل حيث يبلغ العدد الإجمالي للموظفات حالياً حوالي 38٪ من مجموع الموظفين، 25٪ منهن في مراكز قيادية. يمكّننا التعاون الوثيق والتنوع في القيادة في مكان العمل من تقديم حلول مبتكرة، وتحقيق نتائج إيجابية، وتعزيز موقع مؤسستنا".

تضمنت ورشة العمل تقييم أداء القيادة لمساعدة المشاركات على تحديد خططهن الفردية للتنمية ونقاط قوة وضعف الشخصية وتطلعاتهن والتأمل الذاتي. ثم استعرضت المشاركات خطط العمل لعام 2019 مع التركيز

على دمج البرنامج والمبادرات داخل المجموعة، دعم النساء للوصول إلى مستوى متقدم من القيادة في حياتهن المهنية، وإعداد مجموعة من النساء الموهوبات. كما ركزت ورشة العمل على بناء المهارات من خلال مساعدة السفيرات على فهم أسلوبهن القيادي وتطويره.

خلال عام ٍ واحد، حقق برنامج WE عدداً من الإنجازات حيث ارتفعت نسبة القيادات النسائية في مجموعة زين من 14.5 ٪ إلى 15.5 ٪. كما إزدادت نسبة توظيف الإناث في شركة زين في جميع الأقسام من 21٪ إلى 29٪. وقد تم تكليف ما مجموعه 90 سفيرة لبرنامج WE لتحديد خطط العمل.

تتطلع تاتش في العام 2019 الى دعم التنوع بين الجنسين في مكان العمل، لكونه المفتاح لتحقيق ميزة تنافسية تمكّن الشركة من تتبع الأهداف بسرعة، وإطلاق العنان لفرص النمو الهائلة والتحسين والتطوير داخل هذا القطاع.