المكتب الاعلامي لجريصاتي: زيارة اللجنة البولندية تمّت قبل تسلّمه وزارة البيئة والرد على موضوع الكسارة يأتي من الشركة المعنية بعدما تقدّم بإستقالته منها

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ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي على ما ورد في أحد المواقع الالكترونية من تضليل للحقيقة ومجافاة للواقع ، فأصدر البيان الآتي:

" منعاً لأي تضليل اعلامي وحرصاً منه على الشفافية الكاملة التي طبعت تولّيه مهامه الوزارية منذ اليوم الاول لتسلّمه وزارة البيئة يهمّ وزير البيئة الاستاذ فادي جريصاتي توضيح الآتي:

١- إن المحامي روبير جريصاتي شقيق الوزير فادي جريصاتي، هوالمؤسّس والرئيس الدولي للاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال الذي تأسّس عام ٢٠٠٠ ويضم ٣٥ فرعاً له في العالم.

٢- ان الزيارة التي قامت بها اللجنة البولندية قد تمّت قبل تشكيل الحكومة الحالية وشملت رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواباضافة الى مختلف الاحزاب اللبنانية ونواب اعضاء في لجنة البيئة النيابية.و كانت هذه اللقاءات تهدف الى عرض تقنية جديدة وهي تقنية معدنيةبإمتياز"Mineralisation" وقد تمّ اختراعها في بولندا لمعالجة مسألة النفايات وهي مختلفة عن المحارق, وتصنّف صديقة للبيئة.

٣- إن طرح هذه التقنية قد حصلبتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ ، أي قبل استلام الوزير فادي جريصاتي حقيبة البيئة في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩.

٤- هذه التقنية تمّ عرضها في مجلس النواب وامام ممثلين عن المجتمع المدني وامام الاعلام تأكيداً على الشفافية امام الرأي العام ورفضاً لأي اتفاقيات مشبوهة او مبطّنة، وقد لاقت ترحيباً من افرقاء عدّة.

٥- تجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة نُظّمت من قبل البرلمانين البولندي واللبناني من خلال لجنتي الصداقة البولندية-اللبنانيةواللبنانية-البولنديةولعب الاتحاد الدولي لرجال الأعمال دور المنسّق لها.

٦- ومن ضمن المواضيع التي تمّ عرضها في سلسلة الزيارات خطة BOT لإنشاء سكة حديد تربط العاصمة بيروت بعاصمة الشمال طرابلس.

٧- وحرصاً منه على عدم تضارب المصالح، كونه قد اصبح المسؤول الأول عن الملف البيئي، لم يعقد أي لقاء رسمي مع المحامي روبير جريصاتي بعد تسلّمه حقيبة البيئة.

وأخيراً، في موضوع الكسّارة، سيأتي الرد من الشركة المعنية بالمقال ضمن القوانين والاصول اذ ان الوزير فادي جريصاتي قد تقدّم باستقالته من الشركة فور تسلّمه حقيبة البيئة أي في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ ".المكتب الاعلامي لجريصاتي: زيارة اللجنة البولندية تمّت قبل تسلّمه وزارة البيئة

والرد على موضوع الكسارة يأتي من الشركة المعنية بعدما تقدّم بإستقالته منها

ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة فادي جريصاتي على ما ورد في أحد المواقع الالكترونية من تضليل للحقيقة ومجافاة للواقع ، فأصدر البيان الآتي:

" منعاً لأي تضليل اعلامي وحرصاً منه على الشفافية الكاملة التي طبعت تولّيه مهامه الوزارية منذ اليوم الاول لتسلّمه وزارة البيئة يهمّ وزير البيئة الاستاذ فادي جريصاتي توضيح الآتي:

١- إن المحامي روبير جريصاتي شقيق الوزير فادي جريصاتي، هوالمؤسّس والرئيس الدولي للاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال الذي تأسّس عام ٢٠٠٠ ويضم ٣٥ فرعاً له في العالم.

٢- ان الزيارة التي قامت بها اللجنة البولندية قد تمّت قبل تشكيل الحكومة الحالية وشملت رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواباضافة الى مختلف الاحزاب اللبنانية ونواب اعضاء في لجنة البيئة النيابية.و كانت هذه اللقاءات تهدف الى عرض تقنية جديدة وهي تقنية معدنيةبإمتياز"Mineralisation" وقد تمّ اختراعها في بولندا لمعالجة مسألة النفايات وهي مختلفة عن المحارق, وتصنّف صديقة للبيئة.

٣- إن طرح هذه التقنية قد حصلبتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ ، أي قبل استلام الوزير فادي جريصاتي حقيبة البيئة في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩.

٤- هذه التقنية تمّ عرضها في مجلس النواب وامام ممثلين عن المجتمع المدني وامام الاعلام تأكيداً على الشفافية امام الرأي العام ورفضاً لأي اتفاقيات مشبوهة او مبطّنة، وقد لاقت ترحيباً من افرقاء عدّة.

٥- تجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة نُظّمت من قبل البرلمانين البولندي واللبناني من خلال لجنتي الصداقة البولندية-اللبنانيةواللبنانية-البولنديةولعب الاتحاد الدولي لرجال الأعمال دور المنسّق لها.

٦- ومن ضمن المواضيع التي تمّ عرضها في سلسلة الزيارات خطة BOT لإنشاء سكة حديد تربط العاصمة بيروت بعاصمة الشمال طرابلس.

٧- وحرصاً منه على عدم تضارب المصالح، كونه قد اصبح المسؤول الأول عن الملف البيئي، لم يعقد أي لقاء رسمي مع المحامي روبير جريصاتي بعد تسلّمه حقيبة البيئة.

وأخيراً، في موضوع الكسّارة، سيأتي الرد من الشركة المعنية بالمقال ضمن القوانين والاصول اذ ان الوزير فادي جريصاتي قد تقدّم باستقالته من الشركة فور تسلّمه حقيبة البيئة أي في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ ".