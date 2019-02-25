العثور على جثة إمرأة مجهولة على الشاطئ قرب الطريق البحرية - انطلياس

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الساعة ١٧،٣٠ من تاريخ ٢٢/٢/٢٠١٩ وفي محلة انطلياس / الطريق البحرية، عثر على جثة امرأة مجهولة الهوية على الشاطىء بين الصخور، فتم نقلها الى براد مستشفى بعبدا الحكومي.

وهي؛ في العقد الثاني من العمر، نحيلة البنية، سوداء البشرة والشعر، ترتدي بنطال "جينز" لون اسود وسترة قصيرة دون اكمام لون بني.

لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من ذويها او ممن يعرف عنها شيئا، ابلاغهم الحضور الى المستشفى المذكورة، والاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: ٧١٣٥١٧/٠٤، تمهيدا لاستلام الجثة.