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استعدوا - عاصفة من الدرجة الثانية.. الحرارة ستنخفض 8 درجات والأمطار ستتخطّى 170 ملم!

25
FEBRUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انّ المنخفض الجوّي الذي يحمل الرقم 19 لشتاء 2018/2019، سينتقلب الى عاصفة من الدرجة الثانية، وسيطلّ على لبنان بعد ظهر يوم الثلاثاء، وقد ساهم "المنخفض الإيسلاندي" الذي سيطر على غرب روسيا وشرق اوروبا بقيم وصلت الى 980hpa والحوض الشرقي للبحر المتوسط بقيم ضغط وصلت الى 1004hpa، اضافة الى منخفض البحر الأحمر الذي سيطر على شبه الجزيرة العربية بقيم ضغط منخفضة وصلت الى 1007hpa وأخمد نشاط المرتفع شبه مداري، بانحراف المنخفضات الجوية من الشمال، من الدول الاسكاندينافية، نحو اليونان وتركيا وشرق ايطاليا وشمال ليبيا، وستتابع طريقها لتستقر فوق لبنان وسوريا وفلسطين والأردن طيلة أسبوع مدعومة برطوبة Jet Stream والكتل القطبية الباردة التي ستسبب بتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1000 متر. 
 
فما هي خصائص هذا المنخفض؟
 
يبدأ برياح ناشطة جنوبية شرقية دافئة بعد ظهر الإثنين تلامس 100 كلم احياناً بين لبنان وسوريا، وسرعان ما تنقلب الى جنوبية غربية صباح الثلاثاء.
 
تقترب الأمطار من الساحل السوري واللبناني بعد ظهر الثلاثاء وتشتد مساءً وتكون طوفانية.
 
ينتج عن تصادم الرياح الدافئة المغبرة بالجبهة القطبيّة التي ستدخل المنطقة، الكثير من العواصف الرعدية والصواعق. 
 
يشير رادار البرَد الى انّ المناطق الساحلية ستكون عرضة مع الجبال الغربية لتساقط البرَد مصحوباً بالعواصف الرعدية وسرعة الرياح 85 كلم بين الثلاثاء والجمعة.
 
يتحوّل المنخفض الى عاصفة من الدرجة الثانية بسبب نشاط الرياح التي ستلامس 100 كلم في الساعة فوق لبنان و 110 كلم في الساعة فوق الأردن وسوريا.
 
ارتفاع في موج البحر الى 5 امتار.
 
تساقط الثلوج المستمر على الجبال التي تعلو 1300 متر وقد تلامس 1000 يوم الخميس وصباح الجمعة. 
 
تتراوح نسبة الهطولات التي يرصدها الرادار على الشكل التالي:
 
الساحل السوري: 120-150 مم
 
الساحل اللبناني: 130-180مم
 
الجبال الغربية اللبنانية: 145مم
 
الجنوب اللبناني: 150مم
 
البقاع الشمالي: 60مم
 
البقاع الوسط والغربي: 80/110مم
 
شمال الأردن: 70مم
 
فلسطين: 110/120مم
 
تنخفض الحرارة بشكل حاد من يوم الاثنين الى صباح الثلاثاء بمعدل 8 درجات مئوية.
 
اشتداد بسرعة الرياح يوم الأربعاء فوق فلسطين وجنوب لبنان والأردن لتلامس 110 كلم في الساعة.
 
تنقلب الرياح الى شمالية غربية مصدرها تركيا الأمر الذي سيساهم بتدني مستوى الثلوج ربما الى 1000 متر.
 
معدل التراكمات الثلجية فوق 1600 متر ستلامس "المتر" بسبب غزارة الهطولات وتدني درجات الحرارة، "والمتر ونصف" فوق 2000 متر طيلة مدة العاصفة.
 
الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 19 نهاراً و 13 ليلاً
 
في البقاع: 12/5
 
الجبال 1200 متر: 9/4
 
الضغط الجوّي: 1007hpa
 
الرطوبة: 80%
 
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 60 و 100 كلم في الساعة.
 
 
 
 
 
 
 
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