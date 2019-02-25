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عناوين الصحف ليوم الاثنين 25 شباط 2019

25
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الأخبار
جوزف سماحة: لم يستوحش طريق الصواب
‫شروطه تفرض إنفاق 165 مليون دولار من المال العام! قرض البنك الدولي «يتمدّد»
‫كاراكاس تجتاز «قطوع المساعدات»: هزيمة أولى لواشنطن
‫خسارة لبنانية شكلاً ومضموناً: حلم كأس العالم يتبخّر

البناء
قمة أوروبية عربية خجولة في شرم الشيخ... والتبجّح التركي مستمرّ رغم العروض الروسية
مجلس النواب اليوم: ملفات التوظيف والقوانين المهمَلة... والمالية العامة
سجال عونيّ قواتيّ حول النازحين... وجنبلاط لتثبيت الدور خطوة خطوة

الجمهورية
إشتباك عوني - قواتي على "النأي"
"نيو" جنبلاط يتحدث لـ "الجمهورية"
هل إعادة شعب إلى بلاد ِه خيانة؟

اللواء
ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية
الحريري يحرِّك «سيدر» في شرم الشيخ.. وحملة إعلامية عونية على وزراء «القوّات»
إنطلاق قمة شرم الشيخ بحضور عربي وأوروبي كبير

The Daily Star
EU, Arab leaders to boost cooperation

L'Orient-Le Jour
Le régime Assad accentue la pression sur Idleb

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