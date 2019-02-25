أسرار الصحف ليوم الاثنين 25 شباط 2019

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البناء

علقت مصادر فنزويلية على كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أيام الرئيس نيكولاس مادورو المعدودة بأنها تكرار لذات الحماقة الأميركية التي ارتكبها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحديثه عن الأيام المعدودة للرئيس السوري بشار الأسد! وأضافت المصادر: ها هي الأيام تقول إنّ أوباما رحل والأسد باق، وقالت المصادر إنّ الشعب والجيش في فنزويلا يعدون بومبيو ورئيسه دونالد ترامب بأنهم سيرحلون قبل أن يشهدوا رحيل الرئيس مادورو…

الجمهورية

تتداول أوساط سياسية أن تقرير التفتيش المركزي بخصوص الذين تم توظيفهم في إدارة حساسة جاء أقل بكثير من الأرقام الحقيقية حيث تجاوز التوظيف 1100 شخص فيما ورد في التقرير أن التوظيف كله 450 شخصا، علما ّ ان التوظيف العشوائي تخطى الخمسة آلاف في إدارات أخرى.

فوجئ أحد الوزراء بتعيينه وزيراً لحقيبة عادية بدل حقيبة أساسية كان يشغلها فقرر الإعتكاف مؤقتا لكنه عاد وتسلمها.

فوجئ مرجع بإجتماع عقده مسؤول كبير مع جهات أجنبية خارج لبنان واستبعد عنه وزيراً ضمن الوفد المرافق.

اللواء

يطلب قطب طرابلسي الحصول على رئاسة مؤسسة إقتصادية لأحد مرشحيه، مقابل موافقته على تأييد مرشحة تيار المستقبل في الإنتخابات الفرعية في الفيحاء!



تساءلت أوساط ديبلوماسية عن أسباب إقامة سفير دولة عربية كبيرة في أحد فنادق العاصمة رغم إمتلاك سفارته أكثر من منزل في بيروت وضواحيها!