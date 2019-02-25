living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 25 شباط 2019

25
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
علقت مصادر فنزويلية على كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أيام الرئيس نيكولاس مادورو المعدودة بأنها تكرار لذات الحماقة الأميركية التي ارتكبها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحديثه عن الأيام المعدودة للرئيس السوري بشار الأسد! وأضافت المصادر: ها هي الأيام تقول إنّ أوباما رحل والأسد باق، وقالت المصادر إنّ الشعب والجيش في فنزويلا يعدون بومبيو ورئيسه دونالد ترامب بأنهم سيرحلون قبل أن يشهدوا رحيل الرئيس مادورو…

الجمهورية
تتداول أوساط سياسية أن تقرير التفتيش المركزي بخصوص الذين تم توظيفهم في إدارة حساسة جاء أقل بكثير من الأرقام الحقيقية حيث تجاوز التوظيف 1100 شخص فيما ورد في التقرير أن التوظيف كله 450 شخصا، علما ّ ان التوظيف العشوائي تخطى الخمسة آلاف في إدارات أخرى.
فوجئ أحد الوزراء بتعيينه وزيراً لحقيبة عادية بدل حقيبة أساسية كان يشغلها فقرر الإعتكاف مؤقتا لكنه عاد وتسلمها.
فوجئ مرجع بإجتماع عقده مسؤول كبير مع جهات أجنبية خارج لبنان واستبعد عنه وزيراً ضمن الوفد المرافق.

اللواء
يطلب قطب طرابلسي الحصول على رئاسة مؤسسة إقتصادية لأحد مرشحيه، مقابل موافقته على تأييد مرشحة تيار المستقبل في الإنتخابات الفرعية في الفيحاء!

تساءلت أوساط ديبلوماسية عن أسباب إقامة سفير دولة عربية كبيرة في أحد فنادق العاصمة رغم إمتلاك سفارته أكثر من منزل في بيروت وضواحيها!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout