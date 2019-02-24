جديد حادثة إطلاق النار في بدارو..

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، سطر استنابات قضائية إلى كل المؤسسات العسكرية والأمنية في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لإجراء التحقيقات والتحريات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين أطلقوا النار عشوائيا في بيروت عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم وتسببوا باصابة المهندس مصطفى حاتم ماضي ما استدعى نقله الى المستشفى الاميركي للمعالجة وطلب توقيفهم واحالتهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم.