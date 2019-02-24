اليوم الثاني من نشاط قطاع الشباب في هيئة قضاء جبيل

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يوم حافل بالنشاطات التثقيفية والرياضية لشباب التيار الوطني الحر في الخلوة التي نظمتها لجنة قطاع الشباب والرياضة في هيئة قضاء جبيل في التيار في دير سيدة العناية أدونيس.

اليوم الثاني للخلوة بدأ مع استكشاف الطبيعة الخلابة المحيطة بالدير سيرا على الأقدام بمشاركة النائب ادي معلوف ومنسق قضاء جبيل أديب جبران ومسؤول قطاع الشباب جهاد سلامة؛ وذلك قبل الاستراحة لتذوق منتجات الطبيعة والمأكولات التقليدية.

وبما أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان كان لا بد من الغذاء الروحي بمشاركة الطلاب بقداس الأحد.

هذا وتخلل اليوم الثاني سلسلة محاضرات عن تاريخ نشأة التيار وتقنيات الخطاب ومواجهة الجمهور مع امين سر مجلس القضاء مروان ملحمة وعضو المجلس السياسي وليد الاشقر. كما تضمنت الخلوة دورة للدفاع المدني درّبت الشباب على آلية مواجهة المخاطر.

اختتام الخلوة كان بالتوصيات وعرض لخطة العمل من قبل مسؤولة لجنة الشباب في هيئة قضاء جبيل في التيار ليال فتوح.