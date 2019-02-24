بالفيديو: وزير الصحة جميل جبق يوضح عبر الotv حقيقة ما نُقل عن لسانه!

A + A -

مع استمرار التفاعل في ما نُقل عن وزير الصحة جميل جبق خلال لقائه وفداً من تحالف القوى الفلسطينية، إعتبر من خلاله أن من حق الاطباء الفلسطنيين ممارسة مهنتهم والتوظيف في المستشفيات اللبنانية، ردّ الوزير جبق في اتصال مع الotv مؤكّداً أن ما نُسب اليه خاطىء، موضحاً حقيقة ما قال:

هذا ويواصل جبق جولاته على المستشفيات وزار الاحد مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية واعداً برفع السقف المالي للمستشفى وبخطة مبدأية سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة ككل:

وعن مستشفى الفنار- المصيلح، أشار جبق الى أنه سيعقد اجتماعا مع مالكي المستشفى وبان جمعية خاصة ستأخذ على عاتقها تأهيل المستشفى واعادة فتحه بعد ستة أشهر ليعود بعدها المرضى اليه.