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يحار اللبنانيون في تفسير بعض الظواهر - المساخر , هل هي جينية ام مكتسبة ؟, هل تدخل في خانة الغباء الفطري ام زادتها الممارسات والسقطات والاخفاقات مناعة ضد المنطق الواضح والحس السليم والمقياس الصحيح ؟ هل خضع هؤلاء لدورات مكثفة في الدعاية الحمقاء والشعارات الخرقاء ؟ ام ان لديهم مخزونا وافرا وفائضا عامرا من الحول الاخلاقي والهبل السياسي يغنيهم عن الكد والجد والاجتهاد لنيل اعلى المراتب وارفع المناصب في ميادين الشائعات السوداء والاكاذيب الصفراء والمقالات الجوفاء .

من يصدقهم بعد ؟ من لا يضحك عندما يسمع النكتة السمجة عن التطبيع مع سوريا وخصوصا من فريق حمل الطائف وطاف به واستعطف وانعطف وقصف الجمهورية في عرين الشرعية وانتهى به المطاف حيث انتهى . هو ذاته الطرف الذي نسي دماء رفيق الحريري واشلاء شهداء ثورة الارز وطبع وربع في التحالف الرباعي . حلف التطبيع والتمييع لشعارات وكليشيهات وتصفية حسابات وتسوية اجندات فقط ضد ميشال عون , فقط لا غير . الطرف الذي امتهن التهويل والتدجيل يتصدر اليوم صفوف النادبين والنائحين على النازحين بكاء مرا ودمعا مدرارا . الشعبوية همه والمزايدة هدفه وغوبلز مثاله الاعلى . النكتة الاكثر سخافة وجلافة حاليا هي هرولة التيار للتطبيع مع سوريا . لكن لنتذكر معا هذه الواقعة : منذ بضعة اسابيع اعلن جبران باسيل عزم التيار الوطني الحر المطالبة والسعي لوضع لوجة جلاء تؤرخ لخروج الجيش السوري في منطقة نهر الكلب . قامت الدنيا ولم تقعد على جبران باسيل . السوريون غضبوا - ولما زالوا كي لا يظن البعض العكس - حلفاء سوريا شنوا في السر وفي العلن في الصالونات والمنتديات في الصحف والاذاعات والتلفزيونات حملة لا هوادة فيها على جبران باسيل الذي لم يتراجع ولم يعتذر ولم يبرر بل بقي ثابتا على موقفه مقتنعا بحجته غير هياب لطنين الذباب ونعيق الغراب . أين كان الذين يتمرجلون ويهوبرون اليوم ؟ لماذا بلعوا السنتهم وسدوا حلقهم وقطعوا نفسهم يومها ولم يقفوا الى جانب جبران باسيل والتيار الوطني الحر وهم سردار الحرب على سوريا وبيرقدار العداوة معها من ايام الفنيقيين واليبوسيين والعموريين والكنعانيين والظاهر بيبرس وسيف الدين قطز والناصر صلاح الدين واللائحة تطول الى فخر الدين ويوم الدين . كانوا ببساطة يلتمسون الشفاعات ويحركون الوساطات ويعرضون الاحتمالات لعل وعسى ...

منذ ايام بلغت الرعونة حد التمريك والتنمر والمزايدة على رئيس الجمهورية في اول جلسة للحكومة التي قال رئيسها الحريري ان من سيعرقل عملها ويخربط اجندتها ويؤخر انطلاقتها سيضع نفسه في مواجهته - اي رئيس الحكومة - الرئيس عون الذي انهى الجدل واوقف محاولات التذاكي والتباكي بمطرقته وبيده التي هي امضى من المطرقة قطع الطريق ومن اول الطريق على مشاغبين مبتدئين وحمى الحكومة وصلاحياتها ومشروعها وبيانها الوزاري . رئيس الجمهورية لا يحتاج الى من يذكره بالصلاحيات وهو احرص المراجع على الوطن ودستوره ومؤسساته وفي تاريخه وسيرته ومسيرته ووقفاته ما يغني النفوس وما يغني عن النصوص . ميشال عون سيزيف لبنان . منذ 40 عاما وهو يرتقي بلبنان الصخرة صعودا لتعود وتتدحرج نزولا ليعود فيرفعها ويحملها ويرتقي بها الى القمم الكبيرة هازئا باصحاب الهمم الصغيرة والذمم الحقيرة . ولم يكل ولن يمل . الرئيس الشيخ والشيخ الجليل اكليل الرئاسة اعطي له .