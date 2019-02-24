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مارك زبال بحث في سبل تفعيل الرؤية الموضوعة لتيار استراليا

24
FEBRUARY
2019
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تستمرّ جولة المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحرّ الدكتور مارك زبال مع الوفد المرافق في استراليا التي تهدف الى تفعيل دور المنتشرين ومد الجسور التي من شأنها تطوير عمل الهيئات في كل الولايات الاسترالية. وفي سيدني تحديداً دعت الهيئة الى اجتماع عام ضمّ جميع أعضاء ومناصري التيار حضره الدكتور مارك زبال مع مسؤولة الاعلام د. باسكال شمالي وامين سرّ الانتشار وائل طويلة ومقرر مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بسام غانم.
ترأس الاجتماع د. مارك زبال طارحاً عدّة نقاط تدور حول الخطة التي وضعت لتطوير وتفعيل عمل الانتشار مؤكداً على الدعم المتواصل لرئيس الحزب معالي الوزير جبران باسيل وتأييده لكلّ خطة عمل جدية ومثمرة.
وبحث د. زبال مع اللجنة والأعضاء في سبل تفعيل الرؤية الموضوعة لتيار استراليا المعروف بال UALM وكيفية التعاون مع التيار في لبنان. ووضعت خطة تركزت على:
-تفعيل دور الUalm في الانتشار.
-تنظيم وتحديد الأهداف.
-ايجاد خطط ونشاطات لضمّ اكبر عدد من مناصري التيار المقيمين في ولاية نيو ساوث وايلز.
-الالتزام والتكاتف لتقوية الانتشار.
-تسليط الضوء على كيفية الانفتاح على الاحزاب الاخرى وخاصةً الأحزاب الاسترالية.
وذكّر د. مارك زبال بمقولة مؤسس الحزب رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون:
"الأهم من التحرير... التحرر"، وهذه المقولة يجب ان تحثنا على العمل المتواصل في سبيل محاربة الفساد والمشاركة في نشر الاصلاحات التي حققها التيار الوطني الحرّ في لبنان.
وبعد سيدني يتابع الدكتور مارك زبال جولته برفقة الوفد المرافق والوجهة التالية مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا لاستكمال الخطة التنظيمية للانتشار مع هيئة التيار الوطني الحرّ-ملبورن.
لجنة الإعلام-اوستراليا.

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