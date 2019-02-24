خبر هام للطلاب.. ماذا عن الإضراب الإثنين؟

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أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، تعليق الاضراب المقرر تنفيذه يوم الاثنين 25/2/2019، واعدة أن "تتابع من خلال وزير التربية ورئيسة لجنة التربية لجهة اقرار الدرجات الست".

وجاء تعليق الاضراب "نظرا للايجابية التي بادر بها معالي وزير التربية اكرم شهيب ومعالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل لجهة الاسراع في صدور مرسوم التثبيت للزملاء الملحقين بالتعليم الثانوي وللايجابية التي أبدتها رئيسة لجنة التربية والتعليم النائب بهية الحريري والنائب الاستاذ علي فياض فيما يختص بالدرجات الست، ووعد فخامة الرئيس ميشال عون بطرحها بندا أساسا في اول جلسة لمجلس الوزراء".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام