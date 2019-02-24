2400 كيلو بصل لبناني ومصري "فاسد" في سوق خضار!

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دهم المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، يرافقه المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد ورئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورئيس المركز الزراعي في زحلة المهندس سليم معلوف صباح اليوم، سوق الخضار في الفرزل بشكل مفاجئ بالتزامن مع حملة تفتيش اطلقتها وزارة الزراعةبمؤازرة المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الأسواق اللبنانية كافة، للتأكد من سلامة ومواصفات الخضار في الأسواق اللبنانية، وخلال المداهمة ضبط لحود مع الفرقة الفنية بوزارة الزراعة 2400 كيلو بصل لبناني ومصري موزعة على 5 محلات بسوق الخضار في الفرزل مخالفة للمواصفات وفاسدة.

وأحال لحود المخالفة إلى النيابية العامة الاستئنافية في البقاع، حيث أعطى النائب العام الاستئنافي منيف بركات قرارًا بتلف المنتجات الفاسدة في مكب برالياس.

وأكد لحود في تصريح خلال عملية الدهم ان "الملف أصبح بعهدة القضاء، وسيكون هناك تحقيق موسع لمعرفة التاجر او التجار الذين سوقوا وباعوا واستوردوا كمية البصل الفاسد، وتحديد ما اذا كان التخزين هو السبب واذا كانت دخلت عبر المرافئ الحدودية الشرعية وغير الشرعية من أجل محاسبة كل من يثبته التحقيق متورطا بهذا الموضوع".

ولفت الى ان توجيهات وزير الزراعة حسن اللقيس هي "صحة المواطن وحماية المزارع اللبناني ومحاسبة المسيئين لسمعة وجودة القطاع الزراعي محليا وخارجيا، وان لا غطاء على احد".

وشكر المدعي العام الاستئنافي في البقاع وصليبا وحداد على مواكبتهم ومؤازرتهم الدائمة لوزارة الزراعة في ضبط المخالفات، واعلن لحود ان "وزارة الزراعة مستمرة في ضبط كل المخالفات على الاراضي اللبنانية كافة، حفاظا على صحة المستهلك اللبناني وعلى سلامة الغذاء".



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام