living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

2400 كيلو بصل لبناني ومصري "فاسد" في سوق خضار!

24
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دهم المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، يرافقه المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد ورئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورئيس المركز الزراعي في زحلة المهندس سليم معلوف صباح اليوم، سوق الخضار في الفرزل بشكل مفاجئ بالتزامن مع حملة تفتيش اطلقتها وزارة الزراعةبمؤازرة المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الأسواق اللبنانية كافة، للتأكد من سلامة ومواصفات الخضار في الأسواق اللبنانية، وخلال المداهمة ضبط لحود مع الفرقة الفنية بوزارة الزراعة 2400 كيلو بصل لبناني ومصري موزعة على 5 محلات بسوق الخضار في الفرزل مخالفة للمواصفات وفاسدة.

وأحال لحود المخالفة إلى النيابية العامة الاستئنافية في البقاع، حيث أعطى النائب العام الاستئنافي منيف بركات قرارًا بتلف المنتجات الفاسدة في مكب برالياس.

وأكد لحود في تصريح خلال عملية الدهم ان "الملف أصبح بعهدة القضاء، وسيكون هناك تحقيق موسع لمعرفة التاجر او التجار الذين سوقوا وباعوا واستوردوا كمية البصل الفاسد، وتحديد ما اذا كان التخزين هو السبب واذا كانت دخلت عبر المرافئ الحدودية الشرعية وغير الشرعية من أجل محاسبة كل من يثبته التحقيق متورطا بهذا الموضوع".

ولفت الى ان توجيهات وزير الزراعة حسن اللقيس هي "صحة المواطن وحماية المزارع اللبناني ومحاسبة المسيئين لسمعة وجودة القطاع الزراعي محليا وخارجيا، وان لا غطاء على احد".

وشكر المدعي العام الاستئنافي في البقاع وصليبا وحداد على مواكبتهم ومؤازرتهم الدائمة لوزارة الزراعة في ضبط المخالفات، واعلن لحود ان "وزارة الزراعة مستمرة في ضبط كل المخالفات على الاراضي اللبنانية كافة، حفاظا على صحة المستهلك اللبناني وعلى سلامة الغذاء".


المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout