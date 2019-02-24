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رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مصر

24
FEBRUARY
2019
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وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الاولى من بعد ظهر اليوم الى شرم الشيخ لترؤس الوفد اللبناني الى القمة العربية-الاوروبية الاولى التي تفتتح عند الخامسة من عصر اليوم في قاعة المؤتمرات تحت شعار" الاستثمار ...في الاستقرار" برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك وستبحث القمة على مدى يومين المسائل السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والاوروبي في مختلف المجالات. ويضم الوفد المرافق للرئيس الحريري الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، ووائل ابو فاعور والوزير السابق غطاس خوري. وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى القاعة الرئاسية في مطار شرم الشيخ وزير الاثار خالد العناني والسفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي وعدد من المسؤولين. وبعد ان ادت ثلة من حرس الشرف التحية توجه الرئيس الحريري والوفد المرافق الى مقر اقامته. ومن المرتقب ان يقابل الرئيس الحريري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اعمال اجتماعات القمة والعديد من رؤساء الوفود والمسؤولين من بينهم امير دولة الكويت الشيخ صباح والمستشارة الالمانيةTheresa May الاحمد الجابر الصباح ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية Sebastian Kurz والمستشار النمساوي Angela Merkelانجيلا ميركل Jean فرنسا ، ويناقش معهم الاوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية. –Yves Le Drian

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