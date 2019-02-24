ابي رميا يولم على شرف جريصاتي: وزارة البيئة هي وزارة أساسية والمطلوب إعطائها إمكانيات

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اولم النائب سيمون ابي رميا على شرف وزير البيئة فادي جريصاتي بعد جولة قاما بها في قضاء جبيل في منزله في اهمج. وقد شارك في الغداء النائب مصطفى الحسيني وقائمقام جبيل ناتالي الخوري ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس ورؤساء الاجهزة الامنية في قضاء جبيل ورؤساء بلديات اتحاد جبيل ومخاتير ومنسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر اديب جبران وفعاليات جبيلية. وكان خلال اللقاء كلمة للنائب ابي رميا اكد فيها أن جبيل جامعة بتنوعها وقال: "على الرغم من الاختلافات السياسية، ان الموضوع الإنمائي يجمع أهل جبيل، فبالحوار والتواصل والتعايش يعلو شأن جبيل لتكون منارة على الصعيد السياسي والإنمائي والثقافي والبيئي".
واضاف: "اليوم بزيارتكم أصريتم على زيارة المواقع البيئية التي هي تحت إدارة وزارة البيئة فلكل بلدة خصوصيتها ومطالبها وعلمنا انك ستخصص اجتماعات مع فعاليات هذه البلدات لمناقشة الملفات البيئية وايجاد الحلول المطلوبة".
وعن الوزير جريصاتي قال: "لدينا نبض الشباب، وكامل الثقة أن معالي الوزير سيكون على مستوى التحدي والمسؤولية فنحن اليوم لدينا وزير استثنائي في حقبة استثنائية مشهود له بالعمل النضالي واليوم سنشهد له بالعمل السياسي التنفيذي".
مشددا على ان "وزارة البيئة هي وزارة أساسية وليست ثانوية لكن المطلوب إعطاء إمكانيات مادية لهذه الوزارة".
وختم ابي رميا قائلا: "بصفتي عضو لجنة البيئة النيابية ومكلف من التيار الوطني الحر بمتابعة الملف البيئي، سأتابع مع وزير البيئة الملفات البيئية لا سيما معمل حبالين لفرز النفايات الذي نأمل أن يصبح معملا نموذجيا على المستوى البيئي المطلوب، فمعركتنا وهدفنا مشترك مع وزارة البيئة".
ثم اختتم الغداء بقطع قالب حلوى احتفالا بعيد ميلاد الوزير جريصاتي الذي صادف في اليوم الذي يقوم به بالجولة الجبيلية.