ابي رميا يولم على شرف جريصاتي: وزارة البيئة هي وزارة أساسية والمطلوب إعطائها إمكانيات

واضاف: "اليوم بزيارتكم أصريتم على زيارة المواقع البيئية التي هي تحت إدارة وزارة البيئة فلكل بلدة خصوصيتها ومطالبها وعلمنا انك ستخصص اجتماعات مع فعاليات هذه البلدات لمناقشة الملفات البيئية وايجاد الحلول المطلوبة".

وعن الوزير جريصاتي قال: "لدينا نبض الشباب، وكامل الثقة أن معالي الوزير سيكون على مستوى التحدي والمسؤولية فنحن اليوم لدينا وزير استثنائي في حقبة استثنائية مشهود له بالعمل النضالي واليوم سنشهد له بالعمل السياسي التنفيذي".

مشددا على ان "وزارة البيئة هي وزارة أساسية وليست ثانوية لكن المطلوب إعطاء إمكانيات مادية لهذه الوزارة".

وختم ابي رميا قائلا: "بصفتي عضو لجنة البيئة النيابية ومكلف من التيار الوطني الحر بمتابعة الملف البيئي، سأتابع مع وزير البيئة الملفات البيئية لا سيما معمل حبالين لفرز النفايات الذي نأمل أن يصبح معملا نموذجيا على المستوى البيئي المطلوب، فمعركتنا وهدفنا مشترك مع وزارة البيئة".

ثم اختتم الغداء بقطع قالب حلوى احتفالا بعيد ميلاد الوزير جريصاتي الذي صادف في اليوم الذي يقوم به بالجولة الجبيلية.