محضرا ضبط بحق صاحبي ملهيين ليليين استضافا 350 قاصرا

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

عملاً بالتحذيرات التي تطلقها قوى الأمن الداخلي بعدم السماح للقاصرين بالدخول الى الملاهي الليلية وتناول المشروبات الروحية فيها، وتأكديها بأنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بناء عليه، ونتيجة توافر معلومات لقسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام بعض الملاهي الليلية ضمن منطقتي المتن وكسروان ليل تاريخي ٢٢-٢٣/٢/٢٠١٩ بمخالفة القانون. على الفور، قامت دورية مشتركة من القسم المذكور بمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وتبين وجود حوالي ٣٥٠ تلميذا في ملهيين ليليين في محلتي الكسليك والكرنتينا / الطريق البحرية، تم تنظيم محضري ضبط بحق منظمي الحفلتين وإخراج جميع القاصرين خارج الملهيين، وإلغاء الحفلتين اللتين كانتا قائمتين في حينه.